Trasporti, interrogazione dem al ministro Salvini: “Liguria isolata: 800 euro per un’ora di volo Genova-Roma, treni insufficienti, manca completamente una regia”

Roma. “Viaggiare tra la Liguria e Roma e tra Genova e Milano è diventato impossibile: i collegamenti ferroviari con la capitale sono sempre meno, e passano tutti dalla litoranea con tempi di percorrenza maggiori, gli aerei sono pochi – tre voli al giorno – e le tariffe per una tratta di una sola ora sono proibitive. Una simulazione per un’andata e ritorno da Genova a Roma nella settimana corrente, senza festività, può raggiungere gli 800 euro. I prezzi dei voli alle stelle smentiscono peraltro la risposta che il ministro aveva dato lo scorso ottobre dichiarando di aver introdotto misure precise contro la speculazione sui biglietti aerei, soprattutto nei periodi di alta domanda. Non ne vediamo i frutti”.

A questo si aggiunge l’emergenza sulla linea ferroviaria Milano-Genova, con i lavori e il blocco totale che scatterà a breve: la Liguria è completamente isolata. Questo dimostra l’assenza totale di una regia ed evidenzia una mancanza di gestione di sistema”, commentano i deputati liguri del PD Luca Pastorino, Valentina Ghio, Alberto Pandolfo che hanno presentato una interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla situazione dei trasporti da e per la Liguria.

“Al ministro chiediamo di agire e di farlo presto, con iniziative che assicurino la giusta mobilità di tutti i cittadini sul territorio nazionale, e di dare garanzie a tutti di poter viaggiare in modo agevole, senza disagi, al giusto prezzo”, concludono i deputati.