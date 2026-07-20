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Traoré: “Col Genoa è il matrimonio perfetto”

Il centrocampista offensivo spiega cosa lo ha convinto: "Mi ha portato qui la passione dei tifosi, il loro calore, l'ambizione anche della squadra"

hamed traoré, daniele de rossi

Genova. Prime parole per Hamed Junior Traorè sul canale ufficiale youtube del Genoa.

“Sono un giocatore appassionato, appassionato di calcio. Mi piace il calcio, il calcio bello, mi piace divertirmi e diciamo che sono uno a cui piace divertirsi in campo”.

Il centrocampista offensivo spiega cosa lo ha convinto: “Mi ha portato qui la passione dei tifosi, il loro calore, l’ambizione anche della squadra. Il Genoa è stata una squadra che mi voleva fin dal primo giorno e io sono contento di essere qua”.

I suoi idoli, i tre giocatori a cui si è ispirato sono tre: Yaya Touré, Ronaldinho e Iniesta.

Traoré ha definito “il matrimonio perfetto” il suo arrivo al Genoa.

“Ho parlato tante volte con i mister, con i direttori anche mi ha convinto di venire qua, m’ha parlato della passione della squadra, di quello che voleva, era quello che volevo anch’io”.

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