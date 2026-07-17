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Trasporti

Il traghetto Genova-Porto Torres parte con sette ore di ritardo, disagi nella notte per centinaia di passeggeri

Caldo e assenza di servizi per chi si è imbarcato, dopo una lunga attesa, sulla Gnv Excelsior. Un mese fa sulla stessa tratta un incendio a bordo di un'altra nave della flotta

gnv

Genova. Avrebbe dovuto partire alle 19, ha lasciato gli ormeggi poco prima delle 2. Disagi nella serata di giovedì 16 luglio per i passeggeri del traghetto Gnv Excelsior, sulla tratta Genova – Porto Torres.

Ore di attesa sui piazzali, con orari di partenza rinviati di ora in ora e condizioni di stress, dovuti soprattutto al caldo e all’assenza di servizi, che hanno portato alcuni viaggiatori a richiedere l’intervento della polizia.

Sul posto è arrivata, nel momento in cui in molti stavano perdendo la pazienza, la guardia costiera. Prima di partire, a notte inoltrata – l’arrivo in Sardegna è previsto per le 11.30 – i tecnici della nave hanno dovuto risolvere alcuni problemi tecnici in sala macchine.

Anche l’incertezza, per ore, sull’effettiva partenza ha contribuito a far scaldare gli animi tra i lavoratori, turisti e isolani in attesa.

Si tratta del secondo inciampo di nota, nel giro di un mese, per Gnv sulla stessa tratta: a fine giugno nel vano motori del traghetto Gnv Azzurra si era scatenato un incendio. La nave, che era in viaggio tra Porto Torres a Genova era stata fatta ritornare in Sardegna con dei rimorchiatori.

Il rogo era divampato di notte, gestito ed estinto dal personale di bordo senza rischi per i 763 passeggeri che erano stati riprotetti su altri traghetti della flotta.

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