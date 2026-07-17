Il traghetto Genova-Porto Torres parte con sette ore di ritardo, disagi nella notte per centinaia di passeggeri

Genova. Avrebbe dovuto partire alle 19, ha lasciato gli ormeggi poco prima delle 2. Disagi nella serata di giovedì 16 luglio per i passeggeri del traghetto Gnv Excelsior, sulla tratta Genova – Porto Torres.

Ore di attesa sui piazzali, con orari di partenza rinviati di ora in ora e condizioni di stress, dovuti soprattutto al caldo e all’assenza di servizi, che hanno portato alcuni viaggiatori a richiedere l’intervento della polizia.

Sul posto è arrivata, nel momento in cui in molti stavano perdendo la pazienza, la guardia costiera. Prima di partire, a notte inoltrata – l’arrivo in Sardegna è previsto per le 11.30 – i tecnici della nave hanno dovuto risolvere alcuni problemi tecnici in sala macchine.

Anche l’incertezza, per ore, sull’effettiva partenza ha contribuito a far scaldare gli animi tra i lavoratori, turisti e isolani in attesa.

Si tratta del secondo inciampo di nota, nel giro di un mese, per Gnv sulla stessa tratta: a fine giugno nel vano motori del traghetto Gnv Azzurra si era scatenato un incendio. La nave, che era in viaggio tra Porto Torres a Genova era stata fatta ritornare in Sardegna con dei rimorchiatori.

Il rogo era divampato di notte, gestito ed estinto dal personale di bordo senza rischi per i 763 passeggeri che erano stati riprotetti su altri traghetti della flotta.