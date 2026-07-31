Traghetti e crociere, a Genova il “super sabato” di partenze e arrivi: attesi 35mila passeggeri

Genova. Saranno 35mila i passeggeri che in questo sabato 1 agosto si imbarcheranno o sbarcheranno da traghetti e crociere ormeggiati in porto a Genova. È il vero e proprio picco dell’estate 2026 – e quindi dell’anno – per Stazioni Marittime.

Una prova del fuoco alla quale, questa volta, la società si è attrezzata anche attraverso il digitale, una app scaricabile gratuitamente dal sito di Stazioni Marittime (a questo link) e che con un sistema di navigazione aiuta i passeggeri a raggiungere l’ingresso del porto, le banchine e quasi il portellone della nave sulla quale dovranno imbarcarsi. La app è utile, ovviamente, anche per chi debba uscire dal porto.

“Attraverso le compagnie abbiamo comunicato questa novità – spiega il presidente di Stazioni Marittime Alberto Minoia – che agevola il percorso, non sempre immediato, di chi deve muoversi in area portuale, altri navigatori come Google Maps o Waze smettono di funzionare una volta superati i varchi perché non hanno specifiche sui singoli moli”.

Dal punto di vista dei numeri, oltre a questo “super sabato”, sarà tutta la settimana a essere particolarmente impegnativa: da giovedì 30 luglio a mercoledì 5 agosto, tra arrivi e partenze, in imbarco e sbarco, tra traghetti e crociere, transiteranno attraverso i varchi del porto di Genova oltre 150mila passeggeri. Nei giorni di punta si parla di 4500-5000 auto al giorno in arrivo, secondo le previsioni di Stazioni Marittime.

Solo in questo sabato 1 agosto, appunto, 35mila legati alle 10 navi traghetto dirette alle isole Sicilia, Sardegna e Corsica e al Nord Africa, Tunisia e Marocco, oltre a due crociere di grandi dimensioni.

Finora il sistema ha retto, in un contesto comunque dall’equilibrio fragile per il traffico sul nodo autostradale genovese – dove basta un incidente per code di diversi chilometri – e per i cantieri che riguardano la zona del Nodo di San Benigno, ma per gestire al meglio la situazione sono stati attivati da inizio estate i tavoli tra Comune, Stazioni Marittime, polizia locale, capitaneria, polizia di frontiera, dogane, autorità portuale, guardia di finanza e compagnie.

Sul fronte dei flussi la stagione 2026, è in linea con il 2025, nonostante un aumento dei prezzi per passeggeri con o senza auto al seguito, sulle tratte per le isole Sardegna, Sicilia, Corsica, la Spagna e il Nord Africa.

Una delle altre novità di questa estate è rappresentata dalla convezione tra il Comune e l’Autorità portuale in base alla quale la polizia locale contribuisce al servizio interno per quanto riguarda la gestione della viabilità nel periodo più caldo, quindi fino a settembre, ma a spese di palazzo San Giorgio.