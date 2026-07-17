Tubo rotto in via Torti, strada ancora chiusa: traffico in tilt a San Fruttuoso

Genova. Cantiere ancora aperto in via Giovanni Torti, dove ieri mattina si è verificata la rottura di un grosso tubo dell’acquedotto di collegamento tra la rete idrica centrale e il serbatoio “Rovare” in servizio per le utenze della zona. L’intervento di ripristino è terminato, ma proseguono le operazioni di chiusura del grande scavo

Dopo il caos viabilità di ieri, oggi si replica: in queste prime ore del mattino, continuano le chiusure e le deviazioni. Da piazza Terralba all’intersezione con via Marina di Robilant, circolazione interdetta in direzione levante, mentre in direzione ponente chiusa al traffico il tratto tra via Donghi a via Marina di Robilant.

Sul posto la polizia locale sta cercando di deviare il circolazione veicolare, ma il traffico risulta intenso in tutto la zona, in particale nel quartiere di San Fruttuoso, con disagi per congestioni e incolonnamenti in tutti i principali snodi del quartiere, da piazza Martinez a via Paolo Giacometti.

Il guasto

La rottura avvenuta ieri ha interessato un collettore da 45 cm di diametro che rifornisce il serbatoio “Rovere” della zona: una grande riserva d’acqua situata nel sottosuolo che rifornisce le utenze della zona. L’intervento di riparazione sta interessando questo grande tubo, mentre la riserva d’acqua è andata esaurendosi nella giornata di ieri.

Per questo motivo dal tardo pomeriggio di ieri, Iren ha fatto arrivare sul posto due autobotti d’acqua per i residenti. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe lentamente tornare alla normalità.