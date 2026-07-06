Torna il caldo in Liguria: “Tassi di umidità in salita, ma non sarà come l’ultima volta”

Genova. Nuova ondata di caldo in arrivo sulla Liguria, ma non sarà intensa come l’ultima volta. Dopo la tregua portata dal maltempo della settimana scorsa, che ha contribuito soprattutto ad abbassare le minime e a portare un clima più secco, saranno proprio i tassi di umidità a risalire da mercoledì aumentando il disagio fisiologico. D’altra parte il termometro non segnerà temperature estreme, almeno in riva al mare.

Nel frattempo il nuovo bollettino del ministero della Salute assegna a Genova il bollino giallo per la giornata odierna, lunedì 6 luglio, con condizioni che possono precedere un’ondata di calore. Tuttavia nei prossimi giorni, martedì e mercoledì, è in vigore attualmente il bollino verde. Da valutare se il colore cambierà a valle dei prossimi aggiornamenti previsionali.

Torna il caldo a Genova e in Liguria: le previsioni Arpal

A spiegarci cosa succederà in dettaglio sulla Liguria sono come di consueto i tecnici di Arpal: “Durante l’ultima ondata di calore abbiamo avuto picchi di temperatura dovuti localmente a episodi di riscaldamento a causa del vento da nord – spiega il meteorologo Federico Buscemi -. Da mercoledì, invece, avremo più diffusamente tassi di umidità elevati, intorno al 70%, mentre le temperature beneficeranno del rimescolamento del mare che nel frattempo è sceso a 25 gradi: le brezze saranno più efficaci e riusciranno a mitigare un po’“.

Sulle coste il termometro difficilmente salirà oltre i 30 gradi, anche se l’umidità farà schizzare la temperatura percepita, con minime notturne “tropicali” che si attesteranno intorno ai 25 gradi. I valori termici, invece, si alzeranno sensibilmente nell’entroterra: “L’ondata di calore sarà forte sulla Pianura Padana e anche sui nostri versanti interni potranno essere superati abbondantemente i 35 gradi, specialmente nelle vallate più chiuse e più basse come quelle dell’entroterra savonese”.

Il cambiamento inizieremo a sentirlo chiaramente da mercoledì, mentre il picco sarà giovedì. E dopo? “È possibile che da venerdì ci sia un’altra lieve flessione delle temperature – continua Buscemi – con nuova instabilità tra venerdì e sabato, quindi temporali che potrebbero nascere sui rilievi e andare poi a coinvolgere il litorale. Ma permane ancora molta incertezza”. Insomma, il caldo ci sarà, ma sarà concentrato a metà settimana, mentre una possibile tregua è già visibile all’orizzonte.

Stavolta, comunque, l’anticiclone subtropicale non sembra avere i tratti infernali di fine giugno: “I valori di pressione – prosegue l’esperto di Arpal – non sono così elevati: questo ci aiuta a dire che la persistenza sarà minore, proprio perché è meno intenso, e che sarà più facile avere infiltrazioni di aria più fresca“. Tuttavia è meglio non farsi illusioni: “Avremo comunque temperature al di sopra delle medie del periodo e al momento non si intravedono vere e proprie irruzioni in grado di cambiare radicalmente la situazione”.

Bollino giallo, le misure del Comune di Genova

Si raccomanda di osservare regole utili a prevenire i rischi. Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi.

Sul sito del Comune, nella sezione dedicata al programma Estate sicura sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura. sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura.

In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 595235 per informazioni ed orientamento ai servizi sociali e di assistenza, dalle 8 alle 20.

Il Comune di Genova rafforza il proprio impegno a favore delle persone anziane, fragili e maggiormente esposte agli effetti delle ondate di calore, attraverso il piano estate 2026 e il programma estate sicura, attivo nel periodo estivo per prevenire e limitare i possibili danni alla salute causati da temperature elevate e condizioni climatiche critiche.

Tra le misure principali già attivate, il progetto COLIVINGenova: un progetto per il Ben…Essere degli Anziani, ampliato alla città nel quadro della progettazione regionale di riferimento. Il progetto consente di integrare, in una logica di rete territoriale, il potenziamento del monitoraggio delle persone anziane e fragili già in carico ai servizi sociali, il rafforzamento dei “Custodi Sociali”, le attività di tele-compagnia e monitoraggio telefonico, il trasporto sociale, gli interventi domiciliari e il mantenimento dei servizi ordinari di supporto alla domiciliarità.

Per le situazioni di urgenza-emergenza di carattere sociale, non sanitario, è attivo il Pronto Intervento Sociale dell’Ente, tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica anche in orario notturno. Accesso tramite Centrale Operativa Comunale 010 5570.

Il piano valorizza inoltre gli spazi climatizzati e i cosiddetti “rifugi freschi” presenti sul territorio, tra biblioteche, musei, sedi pubbliche, esercizi commerciali aderenti e altri luoghi accessibili, insieme alla mappatura di punti acqua, aree verdi, oasi e corridoi climatici. Sono previste attività di informazione, socializzazione e promozione di sani stili di vita, con particolare attenzione agli over 65 e alle persone più esposte ai rischi legati al caldo.

Una novità significativa è rappresentata dai soggiorni estivi per persone anziane residenti a Genova, organizzati con il supporto operativo di Auser Liguria e Genova e in collaborazione con la rete di prossimità cittadina.

Il piano prevede anche iniziative dedicate alla mobilità, con misure di gratuità o agevolazione del trasporto pubblico per le persone anziane over 70 in fascia oraria anticipata.

Sono offerte opportunità nelle piscine cittadine, con accessi gratuiti o tariffe agevolate in caso di allerta caldo o in fasce orarie protette:

Piscina Via G.B. D’Albertis (Ideasport Srl)

Via G. B. D’Albertis, 7

Riduzione 20%

Lun, Mer, Ven: 6:45-15:00 e 18:00-21:00Mar, Gio: 12:00-14:15 e 18:00-21:00Sabato: 7:00-13:00. Chiusa dal 31 luglio al 10 settembre

Nessuna

Piscina Sestri Ponente (Gruppo MySport)

Via Borzoli, 21

Gratuito

Fino alle 9:30

Allerta caldo

Piscina Lago Figoi (Gruppo MySport)

Via Lago Figoi, 15

Gratuito

Fino alle 9:30

Allerta caldo

Piscina Rivarolo (Gruppo MySport)

Piazzale Emilio Guerra, 1

Gratuito

Fino alle 9:30

Allerta caldo

Piscina Sciorba (Gruppo MySport)

Via Gelasio Adamoli, 57

Gratuito

Ore mattutine e serali

Allerta caldo

Piscina Crocera (Crocera Stadium)

Via Eridania, 3

Tariffa agevolata €5

Dalle 8:30 alle 11:00

Nessuna

Piscine di Pra’ (Gruppo Aragno)

Via Pra’, 118

Tariffa agevolata €5

Dalle 9:00 alle 20:00

Solo con bollino rosso

Piscina Pontedecimo (SSD GEPX)

Via Coni Zugna, 2

Gratuito

Lun-Ven: 6:30-9:30Sabato: 8:00-9:30Domenica: 9:00-10:00Chiusa dal 10 al 23 agosto

Allerta caldo

Piscina Casella (Gruppo MySport)

Via Aldo Moro, 2A

Gratuità

Ore mattutine e serali

Allerta caldo

A queste azioni si affiancano, presso luoghi climatizzati, percorsi di alfabetizzazione digitale, iniziative di sensibilizzazione e informazione per la prevenzione delle truffe (la Polizia Locale mantiene il Numero Verde Antitruffa 800 394 839, per chi pensa di aver subito una truffa o desidera parlare con un esperto che possa dare consigli utili in merito a una situazione (sito istituzionale), attività ricreative nei centri sociali municipali e nei luoghi di aggregazione, nonché campagne informative sui comportamenti corretti da adottare durante le ondate di calore.

Per informazioni e orientamento ai servizi è attivo il Call Center regionale InformAnziani, numero verde 800.593235, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.

Attività specifiche sono realizzate dal Progetto di Comunità del Centro Storico e dal Progetto di Comunità QR Code di Certosa-Campasso.

Diversi gli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto “Oasi in città”, mettendo a disposizione luoghi freschi per un momento di ristoro.