Torna a Genova il Galà della Logistica: “Non trasporta solo merci ma apre i mercati”

Genova. Conto alla rovescia a Genova per la seconda edizione del Galà della Logistica che registra già oltre 150 iscritti e che si svolgerà il 24 luglio, a partire dalle 19.30 presso la Villa dello Zerbino. L’evento promosso da Federlogistica, l’associazione di riferimento della logistica italiana aderente a Conftrasporto-Confcommercio.

“La logistica non trasporta soltanto merci: apre mercati”. È questa la visione e al tempo stesso il messaggio che Federlogistica intende promuovere, facendo della logistica una leva di crescita per l’industria italiana attraverso l’innovazione, la digitalizzazione, le relazioni internazionali, la diplomazia economica e la costruzione di partnership capaci di accompagnare le imprese nei processi di internazionalizzazione.

Al Galà è già preannunciata la partecipazione delle principali istituzioni nazionali e locali insieme ai protagonisti della filiera logistico-portuale, anche a livello internazionale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra pubblico e privato e favorire nuove collaborazioni tra imprese, territori e mercati.

Nel corso della serata saranno inoltre consegnati i Green Logistics Awards, riconoscimenti dedicati alle imprese, agli enti e ai professionisti che si sono distinti per innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e sviluppo di nuovi modelli logistici.