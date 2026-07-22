The Busking Contest 2026, annunciati gli 8 semifinalisti che si contenderanno la finale

Genova. Dopo aver attraversato Rapallo, Chiavari e, per la prima volta, Santa Margherita Ligure, il viaggio della sesta edizione del The Busking Contest arriva a Lavagna, città dove il progetto è nato e dove trova il suo naturale approdo. Per oltre tre settimane il contest ha trasformato il Golfo del Tigullio in un grande palcoscenico a cielo aperto, portando la musica di strada tra lungomari, piazze e centri storici, coinvolgendo migliaia di cittadini e turisti in un percorso culturale diffuso che ha fatto dialogare musica, territorio e comunità.

Le semifinali, in programma giovedì 30 e venerdì 31 luglio, rappresentano il momento in cui gli artisti selezionati durante le qualificazioni itineranti si ritroveranno per contendersi l’accesso alla finalissima del 1° agosto, che vedrà la partecipazione straordinaria di Mario Venuti.

Negli anni, The Busking Contest ha costruito un’identità precisa, trasformando la musica di strada in uno strumento di valorizzazione dei territori e di promozione culturale. Il progetto continua a crescere mantenendo saldo il proprio legame con il Golfo del Tigullio, costruendo un percorso che mette in relazione artisti provenienti da tutta Italia, comunità locali e luoghi simbolo della Riviera di Levante.

Dopo le qualificazioni svoltesi tra Rapallo, Chiavari e Santa Margherita Ligure, saranno otto gli artisti semifinalisti che saliranno sul palco di Lavagna: Carla Fucci (Napoli), Cesare Blanc (Milano), Diletta Fosso (Cura Carpignano, PV), Jassies (Perugia) (Roma), Luca Brunello (Rovigo), Pietro Bombardelli (Pavia), Ragazzino (Roma), 2Steps (Treia, MC) Otto progetti artistici differenti, accomunati dall’esperienza della musica di strada e da una forte attenzione alla scrittura e al cantautorato contemporaneo.

LAVAGNA, DOVE IL VIAGGIO TROVA IL SUO APPRODO

Lavagna rappresenta le origini del The Busking Contest. È qui che sei anni fa è nata l’idea di costruire un contest dedicato alla musica di strada capace di raccontare il territorio attraverso la cultura, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di incontro, relazione e partecipazione. Edizione dopo edizione, The Busking Contest ha ampliato il proprio orizzonte coinvolgendo Rapallo, Chiavari e, da quest’anno, anche Santa Margherita Ligure, costruendo una rete culturale che unisce l’intero Golfo del Tigullio in un unico racconto.

Tornare a Lavagna significa ricomporre questo viaggio. Le esperienze raccolte lungo le diverse tappe convergono nuovamente nella città da cui tutto è partito, trasformando Piazza Guglielmo Marconi nel punto d’incontro tra artisti, pubblico e territorio. Qui il contest ritrova la propria radice più autentica, confermando la visione che lo accompagna sin dalla prima edizione: Artisti, Luoghi, Territori, tre elementi che crescono insieme e che fanno della musica un’esperienza capace di valorizzare il patrimonio culturale e urbano delle città che la ospitano.

Come nelle precedenti tappe del percorso, anche Lavagna viene raccontata attraverso una frase in dialetto ligure scelta dalla direzione artistica del contest: “Lûxe San Stianin, e nòtte i fan tremâ e ciappe.” (Brilla Santo Stefano, le note fanno tremare l’ardesia.) Un’immagine che richiama la Basilica di Santo Stefano, simbolo della città, e l’ardesia, materiale che per secoli ha caratterizzato la storia economica, sociale e culturale del territorio. Un modo per raccontare Lavagna attraverso i suoi elementi più identitari, lasciando che la musica contemporanea dialoghi con la memoria dei luoghi e ne rinnovi continuamente il significato.

LE SEMIFINALI

Le due serate di semifinale vedranno gli otto artisti esibirsi sul palco di Lavagna davanti a una giuria tecnico-artistica, composta da: Giulia Cancedda, direttrice artistica di “The Busking Contest”, Simone Traverso, giornalista del Secolo XIX, caposervizio responsabile della redazione del Levante, Salvo Agosta, direttore di “Radio Aldebaran”, Marco Borella, pianista e compositore ligure

Accanto alla giuria principale saranno inoltre assegnati tre riconoscimenti speciali, affidati a giurie dedicate: Targa “Roberto Pettinaroli”, assegnata da Andrea Plebe, giornalista con una lunga carriera nel panorama culturale ligure; Premio “Zueni Festival”, assegnato da Andrea D’Aloisio, insegnante di Lettere e Geostoria e rappresentante dello Zueni Festival; Premio “Musica e Gusto”, assegnato da Giacomo Risso, Vicepresidente del Consorzio Centro Storico di Lavagna

Accanto alla giuria tecnica continuerà ad avere un ruolo centrale anche il pubblico, che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il sistema di voto digitale tramite QR Code presente nell’area dell’evento.

LA FINALE CON MARIO VENUTI

I quattro artisti con il punteggio più alto accederanno alla finalissima del 1° agosto, che vedrà come ospite speciale Mario Venuti, tra i più autorevoli, raffinati e riconoscibili interpreti della musica italiana.

Fondatore dei Denovo, protagonista della scena musicale italiana dagli anni Ottanta, Venuti ha costruito un percorso solista fatto di ricerca, eleganza compositiva e continua sperimentazione. Nel corso della sua carriera ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e collaborato con artisti come Franco Battiato e Carmen Consoli, affermandosi come una delle voci più originali della musica d’autore italiana.

La sua presenza rappresenta un importante riconoscimento per il percorso di crescita del The Busking Contest, creando un ideale passaggio di testimone tra uno dei protagonisti della canzone d’autore italiana e i nuovi talenti della musica di strada.