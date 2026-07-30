Terzo Valico e Nodo ferroviario, un mese di cantieri a Rivarolo: strade chiuse e viabilità rivoluzionata

Genova. Approfittando dei mesi estivi, sono diversi i cantieri che vengono programmati in queste settimane. Terzo Valico e Nodo ferroviario non fanno eccezione, portando un mese di lavori e disagi nel cuore nevralgico di Rivarolo, interessato da importanti interventi di adeguamento della linea ferroviaria.

I provvedimenti prevedono da domani sera, 31 luglio, e fino al 31 agosto, quindi un mese esatto, diverse chiusure preventive di sicurezza per poter procedere con il varo del nuovo impalcato ferroviario, adeguato alla nuova infrastruttura di valico, che salterà via Rossini. Nello specifico òl’intervento è necessario per il collegamento tra il Parco Rugna e Bettolo con il Bivio Fegino via Campasso, un’infrastruttura cruciale per il trasporto su ferro e per i collegamenti con lo scalo portuale.

L’allestimento del cantiere, occupando l’intera sede stradale, imporrà la chiusura totale sia al traffico veicolare che a quello pedonale in due vie principali della zona: via Rossini sarà completamente interdetta tra piazza Durazzo Pallavicini e via al Ponte Polcevera, mentre via Antonio Duria vedrà uno stop totale delle transito per tutta la sua estensione.

Per consentire la circolazione nel quartiere e mitigare i disagi, la viabilità subirà sostanziali modifiche. Via Gastone Pisoni tornerà temporaneamente a doppio senso di marcia, ma il transito sarà regolato a senso unico alternato tramite impianto semaforico. Anche in piazza Durazzo Pallavicini e nel tratto iniziale di via Celesia verrà ripristinato il doppio senso di marcia a velocità ridotta, fermo restando l’obbligo per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate di proseguire diritto all’intersezione con via Rivarolo. L’area di sosta riservata ai taxi in piazza Pallavicini verrà invece ricollocata all’altezza del civico 21.