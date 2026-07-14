Terremoto in Venezuela, rientrata a Genova l’ultima vigilessa del fuoco impegnata nelle operazioni di emergenza

Genova. Si è conclusa ieri, con il rientro in Italia, dell’ultima Vigile del Fuoco del Comando di Genova, impegnata nel sistema internazionale di soccorso, la missione sul terremoto in Venezuela.

Laura Piazzi, questo il nome della Vigilessa del Fuoco, ha prestato il suo servizio occupandosi del settore TAST.

TAST, acronimo di Technical Assistance and Support Team, è una risorsa del C.N.VV.F. progettata per supportare gli esperti dell’Unione Europea (EUCPT) in missioni internazionali.

Laura ha raccontato che il team si è occupando della gestione del Campo Base (BoO), dei collegamenti internet/radio, del supporto amministrativo, della mappatura di emergenza, del supporto ai briefing e dell’organizzazione dei centri di coordinamento (OSOCC/RDC), in modo da consentire agli esperti dell’Unione Europea, di coordinare al meglio i soccorsi e le risorse in arrivo dai diversi paesi impegnati, in questa grande operazione umanitaria a sostegno del Venezuela.