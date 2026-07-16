Terminal Bettolo: scatta la mobilitazione sindacale e lo sciopero immediato

Genova. Alta tensione al terminal Bettolo. L’assemblea dei lavoratori, riunitasi oggi, ha deciso di avviare una “forte mobilitazione” preso atto del “rifiuto dell’azienda di ricevere le Organizzazioni Sindacali”

Le sigle FILT CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI denunciano da tempo “gravi problemi che l’azienda continua a ignorare”. In particolare, si fa riferimento a “mezzi impiegati in condizioni non adeguate sotto il profilo della sicurezza”, all'”assenza di acqua fresca per il personale nonostante le temperature estreme”, a “spogliatoi in condizioni indegne” e a un “clima aziendale ormai caratterizzato da continue contestazioni disciplinari”.

A questo scenario si è aggiunto oggi il licenziamento di un lavoratore, padre di famiglia; un provvedimento ritenuto dai sindacati e dai lavoratori “sproporzionato, ingiustificato e l’ennesimo segnale di una gestione fondata sullo scontro anziché sul confronto”.

Per queste ragioni, l’assemblea dei lavoratori ha deliberato lo “sciopero immediato” a partire dalle ore 12.00 del 16 luglio fino alle ore 6.29 di domani 17 luglio 2026, proclamato per “pericoli gravi e immediati legati alla sicurezza”, disponendo contestualmente l'”apertura dello stato di agitazione” con il “blocco immediato di tutte le prestazioni di lavoro straordinario