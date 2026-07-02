Tentata rapina in piazza De Ferrari, 43enne preso a calci e pugni per lo smartphone

Genova. Tentata rapina questa notte in piazza De Ferrari, intorno alle 2.30. Vittima un uomo di 43 anni che è finito all’ospedale.

L’uomo ha riferito di essere stato preso a pugni da tre soggetti, poi dileguatisi, con l’intento di sottrargli lo smartphone.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca insieme ai carabinieri. Il 43enne ha riportato un trauma facciale con interessamento di naso, mandibola e zigomo. È stato condotto in codice giallo presso il Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

In corso le indagini da parte dei militari per risalire ai responsabili dell’aggressione