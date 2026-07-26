Ultimi temporali in Liguria, 100 millimetri di pioggia sul Levante. Il ritorno del caldo è questione di ore

Genova. Si è chiuso con un nuovo passaggio temporalesco su Genova e il Levante il breve break estivo che ha interessato la Liguria in questa domenica di allerta gialla terminata in tutto il territorio regionale alle 19.00, come da ultimo aggiornamento Arpal.

Dopo i fenomeni anche molto intensi nella notte tra sabato e domenica, un’ulteriore ondata di instabilità ha interessato in particolare le vallate interne orientali. Arpal ha registrato 59,3 millimetri di pioggia in un’ora a Rovegno (Val Trebbia) e 58,2 millimetri a Pian dei Ratti (Val Fontanabuona).

Il temporale ha interessato anche Genova, in particolare i quartieri del Levante che si sono trovati nuovamente sotto un nubifragio, per fortuna senza conseguenze di rilievo ma con intensità che puntualmente hanno anche superato i 100 mm/h, valori di portata alluvionale.

Guardando ai dati delle ultime 24 ore, le centraline Arpal incoronano proprio Pian dei Ratti come località che ha ricevuto più precipitazioni, chiudendo il passaggio a 97,6 millimetri, subito seguita da Cabanne di Rezzoaglio a 96,2 millimetri. La rete Limet, invece, registra ben 106,4 millimetri a Cicagna, sempre in Val Fontanabuona.

Una tregua fondamentale per pulire l’aria e abbassare le temperature, visto che dalla prossima settimana l’estate tornerà a ruggire con quella che si prefigura sempre più come una nuova ondata di calore alle porte, anche per la Liguria.

Al momento si tratta di previsioni a medio-lungo termine, quindi indicazioni più precise si potranno avere nelle prossime ore. Ma intanto Arpal vede già ritorno del sole e temperature in aumento da lunedì (fino a 33 gradi in città) e ancora di più martedì quando il termometro potrà schizzare a 36 gradi. Per ora nulla fa pensare che il copione possa essere diverso nei giorni successivi.