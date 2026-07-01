Temporali e raffiche a oltre 90 km/h: Arpal dirama l’avviso per vento di burrasca forte

Liguria. Nel pomeriggio di oggi è atteso il transito di una linea temporalesca in arrivo dal Piemonte verso la Liguria, con fenomeni più probabili nelle aree interne.
Arpal comunica che i temporali potranno risultare localmente forti, accompagnati da grandinate, rovesci intensi e soprattutto da raffiche di vento anche molto forti, localmente superiori ai 90 km/h. Il vento sarà quindi il fenomeno più significativo da monitorare, in particolare durante il passaggio del fronte temporalesco.
Sulla costa i fenomeni dovrebbero transitare con maggior rapidità. La fase più intensa è attesa nelle ore pomeridiane, con rapido esaurimento dei fenomeni in serata.
Al momento, fa sapere l’Agenzia regionale per l’ambiente, non emergono particolari criticità dal punto di vista idrologico, ma si raccomanda comunque prudenza negli spostamenti e attenzione in presenza di alberi, impalcature, strutture temporanee e oggetti esposti al vento.
L’avviso di vigilanza emesso oggi è disponibile qui.
Nel Comune di Genova entrano in vigore le ordinanze che prevedono il divieto di transito in sopraelevata ai veicoli a due ruote, telonati e furgonati e la chiusura di giardini, parchi e cimiteri.
Le temperature dovrebbero così calare, mettendo fine temporaneamente all’ondata di calore da bollino rosso che sta attanagliando la Liguria da giorni.