A Carignano arrivano le telecamere del sistema Intelligent Urban Mobility

Genova. Anche a Carignano arrivano le telecamere smart del sistema IUM (Intelligent urban mobility), progetto lanciato nel 2024 con l’obiettivo di sfruttare l’intelligenza artificiale per monitorare i flussi di traffico e utilizzare i dati raccolti per prevenire code, ingorghi e congestioni stradali.

I nuovi occhi elettronici saranno installati alle Mura del Prato, dietro l’ospedale Galliera, che verrà chiusa in un tratto dalle 20 del 15 luglio alle 5 del 16 luglio per consentire i lavori. Il sistema di smart mobility è realizzato da Movyon e finanziato da Autostrade per l’Italia nell’ambito dell’accordo transattivo tra Aspi e il territorio (1,4 miliardi parte del risarcimento per il crollo del ponte Morandi), e prevede l’installazione di oltre 200 telecamere in tutti i punti di accesso alla città (caselli autostradali, Aurelia e vie interne), la sostituzione di tutte le telecamere che monitorano le ztl del centro storico e l’aggiornamento del software degli impianti semaforici. L’obiettivo è anche individuare violazioni di ztl o delle già annunciate limitazioni alla viabilità per i mezzi più inquinanti.

I varchi della cosiddetta “area 1” a oggi sono posizionati in piazza della Nunziata, via Balbi, via delle Fontane, via Balbi 2, Vva delle Fontane 2, via Luigi Lanfranconi, via Giuseppe Maccaggi, via Ippolito d’Aste, via Malta, via Paolo Perani, Mura del Prato, Via Riccardo Banderali, tutte zone in saranno presenti le telecamere.

Il sistema consentirà di monitorare costantemente e in tempo reale il traffico cittadino, finendo indicazioni a tracciare una sorta di “mappa” del traffico genovese e potranno inviare segnalazioni precise relative a ingorghi dovuti a cantieri, incidenti, chiusure di strade. I dati saranno poi elaborati dal software e potranno essere in futuro condivisi anche con i cittadini tramite app.