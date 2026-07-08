Teatro, arriva il progetto GEN*A: quando è il pubblico a scegliere chi va in scena

Genova. Tre, su duecento candidature arrivate da tutta Italia, i percorsi teatrali in residenza per GEN*A, il progetto nato per sostenere artiste e artisti emergenti. I tre progetti sono stati selezionati attraverso una open call nazionale con l’obiettivo di dare spazio alle nuove generazioni della scena performativa contemporanea. L’ottimo riscontro della call, che si è chiusa con oltre 200 candidature, “dimostra quanto collettivi e giovani artiste e artisti necessitino di spazi creativi, di tempo e di occasioni concrete per crescere e sviluppare le proprie idee”, racconta il team di GEN*A.

La scelta dei tre progetti è stata fatta dalla Giuria di Quartiere composta da circa venti persone non addette ai lavori, ma cittadine e cittadini curiosi provenienti da contesti diversi, chiamati a valutare e scegliere attivamente i tre progetti da sostenere. Un modo diverso di costruire la programmazione culturale, che porta la comunità locale dentro il processo decisionale, rendendo il pubblico non semplice spettatore, ma parte attiva nella vita artistica del proprio quartiere.

I tre progetti selezionati dalla giuria di quartiere, uno per ciascun teatro partner, saranno protagonisti di una residenza artistica intensiva di sette giorni, al termine della quale gli artisti presenteranno al pubblico il risultato del percorso attraverso una restituzione gratuita e aperta alla cittadinanza.

Sempre meno sesso

SMS – Sempre meno sesso

Di Francesco Cafiero e Cecilia Francesca Croce

Teatro dell’Ortica

Restituzione: 15 luglio, ore 19:00

Un lavoro di teatro fisico e danza che indaga la paura del rifiuto e la difficoltà di esprimere i propri sentimenti nelle relazioni contemporanee. Partendo da un sintomo generazionale, quello di una sessualità sempre più ridotta, il progetto esplora le cause profonde: l’immobilità affettiva, vergogna, panico all’idea di esporsi davvero all’altro.

Dove finisce la polvere

Dove finisce la polvere

Di Sara Mennella e Simone Tudda

Teatro del Ponente di Voltri

17 luglio, ore 19:30

Cinque personaggi mascherati attraversano altrettante storie nate da una perdita apparentemente piccola, ma capace di cambiare il loro modo di stare nel mondo. Un oggetto smarrito, una capacità venuta meno, qualcosa che non torna più come prima. Da queste situazioni surreali emergono domande più profonde su ciò che ci manca e sul bisogno di ritrovare una strada.

Le formiche camminino in fila in cerca di cibo

Le formiche camminano in fila in cerca di cibo

Di Teresa Priano

TIQU – Teatro Internazionale di Quartiere

21 luglio, ore 19:00

Un lavoro di danza e parola: un tappeto di erba finta, un corpo che danza, una voce fuori campo, un paesaggio di suoni lontani e vicini. All’inizio del mondo giocavamo in giardino, senza male e senza colpa. Poi qualcosa è successo, il tempo ha iniziato a scorrere e noi abbiamo iniziato a crescere e morire. Un’analogia tra giardino e infanzia, tra perdita e crescita, che attraversa il tempo che scorre e la Storia che macina date, guerre e compleanni.