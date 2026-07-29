Teatro Nazionale di Genova, l’ex ministra Roberta Pinotti è la nuova presidente

Genova. L’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti è la nuova presidente del Teatro Nazionale di Genova. L’ha eletta questo pomeriggio l’assemblea dei soci, composta in maggioranza da rappresentanti del Comune di Genova e altri scelti dalla Regione Liguria. Si tratta della prima donna nella storia dell’ente a ricoprire questo incarico.
Confermate dunque le previsioni degli scorsi mesi. La neopresidente Pinotti, che prende il posto dell’imprenditore Alessandro Giglio, sarà alla guida del nuovo consiglio di amministrazione che sarà composto da Roberto Damonte (vicepresidente), EsterArmanino (unica confermata), Michele Ispodamia e Alberta Nucatola.
Per la genovese Roberta Pinotti, 65 anni, è il secondo incarico dopo la fine dell’esperienza parlamentare col Partito Democratico. Nel 2025, su nomina del ministro Guido Crosetto, è stata scelta come presidente della Fondazione Polo Nazionale della dimensione Subacquea. Dopo una lunga carriera politica a livello locale è stata eletta per la prima volta deputata nel 2001, poi la sconfitta alle primarie per il Comune di Genova nel 2012 (vinse Marco Doria) e la nomina a ministra della Difesa nel governo Renzi.
Il suo profilo era in pole position per la guida del Teatro Nazionale. Per sue stesse dichiarazioni, è stata tra le più convinte fautrici della candidatura di Silvia Salis alle elezioni dello scorso anno. E proprio Salis, in serata, dirama una nota di congratulazioni: