Teatro Nazionale di Genova, l’ex ministra Roberta Pinotti è la nuova presidente

Genova. L’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti è la nuova presidente del Teatro Nazionale di Genova. L’ha eletta questo pomeriggio l’assemblea dei soci, composta in maggioranza da rappresentanti del Comune di Genova e altri scelti dalla Regione Liguria. Si tratta della prima donna nella storia dell’ente a ricoprire questo incarico.

Confermate dunque le previsioni degli scorsi mesi. La neopresidente Pinotti, che prende il posto dell’imprenditore Alessandro Giglio, sarà alla guida del nuovo consiglio di amministrazione che sarà composto da Roberto Damonte (vicepresidente), EsterArmanino (unica confermata), Michele Ispodamia e Alberta Nucatola.

Per la genovese Roberta Pinotti, 65 anni, è il secondo incarico dopo la fine dell’esperienza parlamentare col Partito Democratico. Nel 2025, su nomina del ministro Guido Crosetto, è stata scelta come presidente della Fondazione Polo Nazionale della dimensione Subacquea. Dopo una lunga carriera politica a livello locale è stata eletta per la prima volta deputata nel 2001, poi la sconfitta alle primarie per il Comune di Genova nel 2012 (vinse Marco Doria) e la nomina a ministra della Difesa nel governo Renzi.

Il suo profilo era in pole position per la guida del Teatro Nazionale. Per sue stesse dichiarazioni, è stata tra le più convinte fautrici della candidatura di Silvia Salis alle elezioni dello scorso anno. E proprio Salis, in serata, dirama una nota di congratulazioni:

“Per la prima volta nella sua storia, il Teatro Nazionale di Genova sarà guidato da una donna – scrive la sindaca – e sono particolarmente felice che a segnare questo passaggio sia Roberta Pinotti, alla quale rivolgo i miei sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. La sua esperienza istituzionale, la profonda conoscenza della città e la capacità di dialogo saranno elementi preziosi per accompagnare il Teatro nel suo percorso e rafforzarne il ruolo nel panorama culturale cittadino e nazionale. Sono certa che saprà mettere le proprie competenze al servizio di una delle principali istituzioni culturali di Genova, lavorando insieme al direttore Davide Livermore, al nuovo consiglio di amministrazione e a tutte le professionalità dell’ente. A lei e all’intero consiglio di amministrazione vanno i migliori auguri per il lavoro che li attende”.