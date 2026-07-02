Altrove, al via nuovo bando per la concessione del teatro-bistrot: “Nessun ribasso, selezione sulla qualità”

Genova. Il Comune di Genova ha ufficialmente aperto la procedura di gara per l’affidamento in concessione dello Spazio Polivalente Altrove, situato in Piazzetta Cambiaso 1, nel cuore del centro storico. Un nuovo tentativo per far risorgere uno dei luoghi dal potenziale più “ecumenico” della città, che ha da sempre unito teatro, arte, cinema e musica alla gastronomia.

Secondo quanto si evince dalla documentazione depositata dall’amministrazione comunale, la concessione, della durata i 5 anni, prevede la gestione artistica, funzionale ed economica dell’intera struttura. Struttura che, come è noto, è composta da un teatro da 85 posti, locali tecnici, una loggia il famoso bistrot bar, uno dei più singolari della città. Il nuovo gestore dovrà declinare la programmazione seguendo le linee programmatiche comunali, focalizzandosi su tre pilastri: la creatività giovanile (offrendo spazi e opportunità produttive ai giovani creativi), la coesione sociale (con progetti di inclusione per persone con disabilità, neurodivergenze o in svantaggio socioeconomico) e il consolidamento della rete territoriale con l’associazionismo locale.

Il valore complessivo stimato della concessione per i cinque anni è di circa due milioni di euro, con un canone annuo di 10mila euro. Il piano economico prospettato dal Comune prevede un perfetto pareggio tra costi e ricavi, alimentato da biglietteria, affitto sale, attività laboratoriali, sponsor e dall’attività commerciale del bistrot e del bar.

La selezione avverrà tramite procedura aperta telematica utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sulla sola qualità. Non sono ammesse varianti al ribasso economico sul canone o sui costi, poiché il punteggio massimo verrà assegnato esclusivamente al miglior progetto artistico e gestionale. I candidati verranno valutati sul piano della gestione artistica e delle tariffe d’accesso, piano di gestione del bistrot (con elementi qualificanti come la sostenibilità, la gestione degli sprechi e criteri ambientali), e per l’articolazione tecnico-organizzativa del personale.

Sarà chiaramente qualificante la proposta progettuale: nel bando l’amminsitrazione ha voluto dare il massimo peso alla creatività giovanile e la capacità di fare rete nel terrtiorio non facile del centro storico, croce e delizia di questo spazio, divenuto negli anni un presidio di cultura e arte. Il bando scadrà alle ore 12 del prossimo 3 agosto, con l’avvio della nuova gestione già programmato per il prossimo 11 gennaio 2017