Taxi Service Milano e Radiotaxi 5966 Genova insieme per i ragazzi dell’Orfanotrofio di Mostar

Genova. Una rete di solidarietà su quattro ruote unisce i tassisti di Milano e Genova per un progetto a favore di 15 bambini e adolescenti dell’Orfanotrofio di Mostar Est, promosso dall’Associazione Fabio – Vita nel Mondo, da sempre impegnata a portare aiuto alla popolazione in difficoltà della Bosnia Erzegovina.

In particolare, Taxi Service Milano e Cooperativa Radiotaxi Genova 5966 collaborano per garantire i trasferimenti del campo estivo di sviluppo e potenziamento cognitivo che si terrà nella frazione di Tercesi a Torriglia, dal 14 al 31 luglio 2026.

I 15 ragazzi, insieme a tre accompagnatori, arriveranno oggi alle ore 17.35 all’aeroporto di Orio al Serio. I tassisti di Taxi Service Milano li accompagneranno fino a Torriglia, dove per tre settimane prenderanno parte ad attività ludiche, artistiche, motorie, psicomotorie e digitali. L’obiettivo è stimolare funzioni esecutive, capacità psicomotorie, gestione delle emozioni, creatività, logica e abilità visuospaziali, contribuendo a sostenere il loro percorso scolastico e a contrastare il rischio di emarginazione.

Al loro arrivo, i partecipanti incontreranno i tassisti del 5966 e parteciperanno a un rinfresco di benvenuto dedicato alla memoria di Sebastiano Mandara, collega da sempre vicino a queste iniziative e scomparso lo scorso anno.

Il 31 luglio, con partenza prevista alle ore 3.00 da Torriglia per raggiungere l’aeroporto in tempo utile per il check-in delle 6.30, i tassisti della Cooperativa Radiotaxi Genova 5966 si occuperanno del trasferimento verso Orio al Serio, da dove il gruppo ripartirà con il volo delle 8.35.

“Quando ci è stato presentato il progetto abbiamo capito subito che non potevamo tirarci indietro” dichiarano Giovanni Levrè, rappresentante di Taxi Service Milano, e Luca Gianni, vicepresidente della Cooperativa Radiotaxi Genova 5966. “Portare questi ragazzi da Orio a Genova e poi riaccompagnarli in aeroporto significa dare un contributo concreto perché possano vivere un’esperienza che li accompagnerà per tutta la vita. È il nostro modo di interpretare il servizio pubblico, andando oltre la semplice corsa.”

La collaborazione tra le due cooperative e l’Associazione Fabio – Vita nel Mondo dimostra così come il mondo del taxi sappia fare rete anche oltre i confini delle singole città, mettendo professionalità e disponibilità al servizio di iniziative che promuovono inclusione, accoglienza e solidarietà.