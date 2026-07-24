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Aggiornamento

Nuove regole per i taxi a Genova: sì al “secondo autista” e cambiano i criteri per le tariffe

La componente temporale si applicherà solo in determinate condizioni. Resta invariato il numero di licenze, fissato a 869

taxi de ferrari

Genova. Approvata dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore a Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico Emilio Robotti, la delibera che aggiorna il regolamento comunale per il servizio taxi.

Tra le novità principali c’è la possibilità per i titolari di licenza e per le cooperative di avvalersi di un sostituto alla guida autorizzato. Si tratta di autisti aggiuntivi che dovranno possedere gli stessi requisiti stabiliti dal regolamento. Le valutazioni per l’incremento delle “seconde guide” e dei turni integrativi spetteranno al Comune.

Resta comunque invariato il numero di licenze, fissato in 869, anche se tra i criteri per determinare il fabbisogno di taxi vengono inseriti i dati di movimentazione forniti dai tassisti stessi.

Cambiano anche i criteri per l’applicazione delle tariffe. Nella versione del regolamento finora in vigore si parlava di “tempo di tempo di percorrenza in vettura” e “percorrenza”. La nuova formulazione precisa che la determinazione avviene “sulla base di una componente chilometrica e di una componente temporale“. Ma la componente temporale “si applica esclusivamente nel caso in cui la velocità del veicolo risulti inferiore al valore ottenuto dal rapporto tra la tariffa oraria e la tariffa chilometrica”.

Nulla cambia per quanto riguarda la tariffa “sovracomunale” per i percorsi extracittadini fino a 40 chilometri dai confini di Genova ed eventuali tariffe fisse o agevolate. Sarà sempre la giunta ad approvare le tariffe unitarie e gli eventuali supplementi.

“L’aggiornamento del regolamento si è reso necessario per adeguarsi alla normativa e ai pareri dell’Autorità di regolazione dei trasporti, oltre che per garantire l’efficienza del servizio – spiega l’assessore Robotti – Si tratta di un intervento che consente di adeguare le disposizioni comunali all’evoluzione del servizio e alle esigenze di mobilità della città, valorizzando al tempo stesso il confronto con gli operatori del settore. L’obiettivo è assicurare un servizio sempre più chiaro, ordinato e rispondente ai bisogni di cittadini, visitatori e lavoratori”.

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