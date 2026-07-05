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Alterato

Cliente di un taxi cambia più volte idea sulla destinazione, non paga e danneggia l’auto bianca

L'uomo è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri, chiamati dal tassista

taxi de ferrari

Genova. Per la serie “il cliente non ha sempre ragione”. Un uomo di 46 anni è stato denunciato a Genova per danneggiamento e insolvenza fraudolenta.

Tutto è successo nella giornata di ieri, sabato. L’uomo era salito a bordo dell’auto bianca, ed era già in evidente stato di alterazione. Durante la corsa aveva iniziato a cambiare ripetutamente la destinazione.

Il tassista, scocciato, a un certo punto ha deciso di interrompere il servizio e di chiedere il pagamento per il viaggio effettuato.

Il 46enne, un uomo di nazionalità ucraina, si è rifiutato di pagare. Non solo. Ha sferrato un pugno contro il parabrezza dell’auto, danneggiandolo.

Il tassista ha chiamato i carabinieri che sono arrivati nel giro di pochi minuti, hanno bloccato e denunciato il passeggero intemperante.

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