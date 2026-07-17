“Vado a prendere i soldi a casa”, scende dal taxi e sparisce: denunciato 54enne

Genova. Ha preso un taxi sino a Certosa, è sceso e ha promesso di tornare con il portafoglio per pagare la corsa, ma poi è scappato.

È successo la notte scorsa, il tassista ha chiamato il 112 dopo avere aspettato il cliente per un quarto d’ora: l’uomo, 54 anni, era salito a bordo dell’auto bianca a Caricamento, spiegando di non avere soldi con sé ma di poter pagare all’arrivo.

I poliziotti della Questura sono intervenuti e hanno iniziato le ricerche del cliente, sino a quando non l’hanno individuato in un magazzino. Una volta rintracciato è stato denunciato.