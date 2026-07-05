Taxi abusivo scoperto dalla polizia locale, una denuncia: a bordo anche passeggeri minorenni

Genova. Il fenomeno dei taxi abusivi emerge anche a Genova. Il nucleo polizia stradale della polizia locale ha svolto, in borghese, un servizio di contrasto al trasporto abusivo di persone. Gli agenti hanno identificato e fermato un Ford Tourneo, già oggetto di verifiche nel corso della serata, per modalità di conduzione chiaramente riconducibili a un servizio di trasporto non autorizzato.

Il veicolo, immatricolato esclusivamente per uso proprio e non destinato all’attività di noleggio con conducente, aveva già effettuato una prima corsa da via Buozzi fino alla zona del mercato di Sampierdarena, e una seconda dal centro commerciale Waterfront fino a via Sant’Alberto.

Poco dopo la mezzanotte, in via Sampierdarena, i controlli della polizia locale hanno fatto scattare il fermo definitivo: il check è scattato subito dopo che il conducente aveva caricato, in piazza del Cavalletto, un gruppo di passeggeri, tra cui anche dei minori.

Al conducente è stato contestato l’esercizio abusivo di trasporto di persone, una violazione che ha comportato il sequestro del veicolo ai fini della confisca, il ritiro immediato della patente per una sospensione che può arrivare fino a 12 mesi e una sanzione pecuniaria che potrà essere compresa tra 1.998 e 7.993 euro.

“Questa operazione accende i riflettori su un fenomeno grave che riguarda prima di tutto la sicurezza degli utenti, un aspetto che diventa ancora più delicato e prioritario quando tra i trasportati ci sono dei minori – sottolinea l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi – chi sale a bordo di un veicolo non autorizzato si affida infatti a un conducente privo dei requisiti professionali verificati dall’ente titolare, su un mezzo che non possiede le coperture assicurative specifiche per il trasporto di terzi a pagamento e senza alcuna tracciabilità della corsa”.

“Si tratta di un pericolo enorme – continua – in caso di incidente stradale, il passeggero sarebbe totalmente escluso dalle tutele riservate a chi usufruisce del trasporto pubblico non di linea regolarmente autorizzato. La nostra attività di contrasto prosegue con continuità e determinazione su tutto il territorio, e proprio in queste ore ulteriori situazioni sospette sono in via di accertamento”.