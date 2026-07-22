Comune di Genova verso l’aumento della Tari, previsto un rincaro di oltre il 5%

Genova. Sarà portata in giunta questa mattina la proposta di aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, del Comune di Genova. Un aumento che si aggira attorno al 5,6% o 5,7% e che servirà a coprire almeno in parte l’aumento dei costi sancito dal piano economico finanziario dell’azienda partecipata (6,7%).

La cifra è stata presentata dall’assessora ai Rifiuti Silvia Pericu martedì sera in una riunione di maggioranza alla quale hanno partecipato i capigruppo e i segretari dei partiti. Un appuntamento quasi solo formale visto il passaggio obbligato per l’amministrazione.

Questa mattina il passaggio in giunta (che sarà in forma itinerante, in Bassa Val Bisagno) e poi la discussione e votazione in consiglio comunale. Le nuove tariffe scatteranno già in vista del saldo Tari di fine anno ma secondo le scadenze di legge il piano va definito entro il 31 luglio.

Il rincaro dovrebbe essere orizzontale per tutte le categorie di utenti e sarà mitigato, probabilmente, dall’uso di parte delle risorse dall’imposta di soggiorno. Ma ancora prima di essere presentato ha già fatto scattare le prime critiche. In particolare sono stati i sindacati dei pensionati a uscire con una nota già nella giornata di ieri quando iniziavano a circolare le voci di un imminente aumento.

Le segreterie genovesi di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati attaccano: “Esprimiamo la nostra più convinta contrarietà a questo eventuale aumento, il peso dei prodotti energetici e delle bollette sulle pensioni diventa insostenibile e alla fine sono sempre le famiglie a soccombere”.

I sindacati riconoscono la necessità per il Comune di garantire l’equilibrio del bilancio di Amiu e ribadiscono la volontà di tutelare l’azienda partecipata e i suoi lavoratori. Allo stesso tempo, però, chiedono all’amministrazione di individuare soluzioni alternative che consentano di evitare nuovi rincari per i cittadini.

“Comprendiamo che un bilancio si regga anche su queste entrate – aggiungono i sindacati – ma riteniamo che la valutazione sociale sulla necessità di non gravare ulteriormente sui più deboli debba essere accolta, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. In generale non può passare il principio che si possano dare meno servizi e più costosi”.

Poi il paragone con altre città: “Milano negli ultimi anni ha ridotto la Tari del 9% e quest’anno replicherà applicando una percentuale pari a meno del 3%, come Torino che estenderà la riduzione delle tariffe a famiglie con Isee sino a 30mila euro mantenendo gli importi della Tari invariati”.

La differenza tra quei capoluoghi e Genova è, tra le altre cose, la mancanza di un impianto che chiuda il ciclo di smaltimento. Proprio due giorni fa si è conclusa la prima fase di bando per la realizzazione di un termovalorizzatore a livello regionale. Come noto Amiu non ha partecipato.