Tari, il monito di Terrile: “Senza impianti aumenterà ancora”. Altri 70 milioni per la gestione di Scarpino

Genova. “Siamo condannati a veder aumentare la Tari da qui all’eternità? Dipende dalla capacità di Amiu e del Comune di dotarsi di impianti. È insostenibile un sistema che preveda come unico sfogo l’aumento tariffario. La soluzione non è sperare che i conti migliorino, ma dotare Amiu di impianti industriali da cui possa trarre ricavi“.

È il monito lanciato dal vicesindaco di Genova Alessandro Terrile nella commissione consiliare a Tursi sulle nuove tariffe della tassa sui rifiuti, primo passaggio in aula dopo l’approvazione in giunta della delibera con gli aumenti che nel 2026 peseranno in media il 5,7% sulle tasche di privati cittadini e imprenditori genovesi. Tra le novità c’è anche un incremento di 70 milioni dei costi di gestione post mortem per la discarica di Scarpino, soldi destinati anche questi a scaricarsi sulla Tari nei prossimi anni.

In aula anche numerosi rappresentanti di sindacati, associazioni di categoria, consumatori e piccoli proprietari che hanno condiviso la protesta per il mancato confronto prima di adottare il provvedimento, oltre che per il ritocco della tariffa: “Basiti e indignati”, alcuni degli aggettivi usati.

Il vicesindaco: “Tariffe insufficienti per coprire i costi”

Aumenti inevitabili, ha ribadito Terrile in aula rossa, sebbene a giugno il vicesindaco avesse promesso di “lavorare giorno e notte” per scongiurarli, dichiarandosi ottimista sul tema. “Le tariffe validate dalla Città metropolitana e approvate dal Consiglio comunale nel 2025 non hanno coperto interamente i costi dello smaltimento nel 2024-2025, nonostante gli aumenti. Amiu nel 2024 aveva evidenziato che per coprire quei costi sarebbero stati necessari aumenti del 6% nel 2024 e del 7% nel 2025. Ora emerge la necessità di coprirli. Tenere bassa la tariffa è un interesse pubblico, i Comuni devono fare di tutto per riuscirci, tranne fare finanza creativa, perché poi quei costi ricadono dopo due anni sui cittadini. Il principio è che tutto il costo del servizio deve finire in tariffa”.

Confermate le risorse per mitigare i rincari, 2,3 milioni dalla tassa di soggiorno e un milione dal fondo per i crediti di dubbia esigibilità. In questo modo il rialzo della tariffa rimarrà lievemente inferiore a quello dei costi, certificato anche dall’Agenzia regionale per i rifiuti al 6,7%. Ma sulla Tari pesa anche la situazione finanziaria di Amiu: “Negli anni 2024 e 2025 ha registrato una perdita operativa di 4 milioni all’anno, coperta svincolando riserve e fondi rischi, ma oggi le riserve di Amiu sono sostanzialmente finite“, avverte il vicesindaco.

Scarpino e il rebus termovalorizzatore

Problemi che arrivano da lontano, ammette Terrile: “Purtroppo su questa città, che dal 1960 è stata amministrata da giunte di vario colore, pesa il tema di Scarpino. Questi costi ammontano a oltre 20 milioni di euro l’anno. C’è uno zoccolo duro sulla tariffa”. Serve “un passo avanti industriale che consenta di partecipare al valore aggiunto della filiera del rifiuto. Se Amiu fa solo raccolta e trasferimento dei rifiuti a terzi sarà sempre in perdita operativa, a meno che non continui ad aumentare la tariffa, finché non sarà a livelli insostenibili“.

Poi l’accusa alla precedente amministrazione: “In passato si è fatto poco e niente. Nel 2019 Amiu approvò il biodigestore a Scarpino (lavori mai iniziati), il Tmb (lavori inaugurati, poi sospesi definitivamente perché il costo delle palificazioni ha quasi eguagliato il costo dell’impianto stesso), nel frattempo ci stiamo pericolosamente avvicinando alla chiusura della discarica. C’è un tema di impianti intermedi: la pressa che fu travolta dal crollo del ponte Morandi non è mai stata ricostruita. La Volpara è stata dismessa e demolita, oggi non esiste nessun luogo buffer per ospitare rifiuti prima che siano portati ai vari impianti. Con la conseguenza che, se gli impianti di separazione fuori provincia non raccolgono i rifiuti, rimangono nel cassonetto perché non esiste nessun luogo autorizzato”.

Insomma, l’elefante nella stanza è ancora una volta il termovalorizzatore, dopo il passo indietro di Amiu sul bando regionale che si è chiuso pochi giorni fa esaurito il periodo di proroga. Un dietrofront arrivato subito dopo il veto posto da Avs in maggioranza, visto che l’assessora Pericu e la stessa sindaca Salis avevano dichiarato il contrario pochi giorni prima. E le divisioni interne alla maggioranza sulla chiusura del ciclo dei rifiuti restano un argomento centrale negli attacchi dell’opposizione.

Terrile però ha ribadito il no all’ipotesi di un impianto a Genova: “Guardiamo con attenzione al bando regionale, ma con preoccupazione al fatto che nessun sindaco abbia espresso parere favorevole. Questa amministrazione molto laicamente ha affidato uno studio per Scarpino: è emerso che l’area, i costi di costruzione e la dimensione contenuta fanno sì un impianto in quell’area sarebbe una soluzione antieconomica rispetto a qualsiasi altra, persino rispetto agli impianti fuori regione”.

Amiu: “La società deve produrre utili, fate la raccolta differenziata”

“L’unico modo per tenere la Tari bassa è l’efficientamento – ha ribadito Paolo Macchi, presidente di Amiu -. Una società che fattura 196 milioni di euro e negli ultimi tre anni ha fatto utili tra 25 e 65mila euro non è in equilibrio. Amiu deve produrre utili, solo così può avere margini per continuare a gestire un servizio in maniera decente”.

Il bilancio 2026, ha anticipato Macchi, si chiuderà in pareggio, ma la situazione non è rosea: “In poco tempo questo Cda ha dovuto prendere provvedimenti di straordinaria urgenza perché a società rischiava di avere problemi finanziari nel medio termine”. La riorganizzazione ha incluso blocco del turnover e riduzione dello straordinario, razionalizzazione degli stagionali, la nomina di dirigenti vacanti tra cui quello dei servizi: “È un’operazione ancora in corso che sta andando avanti”. Servono nuove aree, ha sottolineato Macchi, che poi si è appellato alla “collaborazione dei genovesi” per mantenere la pulizia nei pressi dei cassonetti: “Per fare questo servirà un presidio repressivo di questi comportamenti incivili e maleducati”. E il termovalorizzatore? “Dobbiamo aspettare le decisioni a livello regionale”.

Duro l’intervento di Roberto Spera, direttore generale di Amiu: “Parlate come se la differenziata non incidesse sulla Tari. Come pensate di venirne fuori? Per dare il decoro che merita a questa città bisogna parlare ai cittadini e fare la raccolta differenziata. La nostra campagna non sta sortendo grandi effetti perché la sta facendo Amiu da sola, la politica tutta deve prendere a cuore il tema. La stragrande maggioranza dei bar, come anche molti uffici pubblici, non fanno la raccolta differenziata“. Spera ha confermato che nel 2027 sarà attivo il nuovo impianto di via Sardorella che permetterà di ottenere guadagni dal recupero di plastica e carta. Sulla sperimentazione dei bilaterali modificati alla Foce ha fornito un dato: “La raccolta differenziata nel quartiere è superiore al 75% proprio perché non c’è l’effetto abbandono”.

Piciocchi: “Faccio autocritica, ma voi cosa avete fatto in un anno?”

“È stucchevole la modalità che avete ogni volta che dovete comunicare una decisione impopolare: in maniera strisciante ne attribuite la responsabilità a chi vi ha preceduto – ha esordito Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova ed ex vicesindaco, che un anno fa aveva messo in guardia proprio da un futuro aumento della Tari -. È vero che c’è sempre stato un incremento del piano finanziario legato a variabili esogene, ma a questo non corrispondeva parallelamente un aumento della tariffa: si cercava di fare operazioni per mitigarne l’incremento. L’utenza non domestica tra il 2024 e 2025 era lievemente diminuita. Tra 2023 e 2024, grazie al lavoro eccezionale degli uffici sulla lotta all’evasione, si era passati da 277mila a 289mila utenze, si era ampliata la platea dei contribuenti. Operazioni difficilissime che anche voi avreste dovuto fare. Faccio autocritica, in nove anni non abbiamo trovato una soluzione industriale per Amiu. Ma cosa avete fatto voi in un anno?“. Terrile ha poi segnalato che tra il 2025 e il 2026 si è registrato un aumento di 1.600 utenze.

“Il vero aumento della Tari – ha ricordato Piciocchi – c’è stato tra il 2020 e il 2021, quando è stata depositata la delibera della Corte dei conti sul piano di rientro riferito alla gestione 2014-2017. Se nei primi due anni abbiamo cercato di sterilizzare l’aumento, la Corte dei conti ci disse che non era più possibile farlo. Avete vinto perché avete promesso di abbassare la Tari e di risolvere questi problemi. La gestione del dossier termovalorizzatore è stata penosa, vediamo un peggioramento del servizio a fronte di un aumento del costo e soprattutto una forte divisione in maggioranza“, ha concluso.

Altri 70 milioni per la gestione post mortem di Scarpino

Nella delibera della giunta Salis, poi, c’è un ulteriore aggravio di 70 milioni sugli oneri di gestione post mortem dei primi due lotti della discarica di Scarpino sulla base della cosiddetta perizia Golder: “Non mi capacito come sia possibile, avete avuto un confronto? Con questo aumento – denuncia l’ex vicesindaco – il piano di rientro peserà sui genovesi fino al 2035“.

L’assessore all’Ambiente Silvia Pericu ha confermato: “Tenuto conto che le discariche non si possono considerare esaurite ma bisogna occuparsene finché risultano essere attive, il tempo stimato di trent’anni si è esteso a cinqant’anni con costi ingenti. Per Scarpino 1 e 2, la vera disgrazia di questa città, i costi sono aumentati a 100 milioni, per Scarpino 3 trent’anni con 36 milioni di euro. Noi abbiamo fatto un piano di rientro che traguarda il contratto di servizio e si aggiunge al fatto che la discarica si esaurirà nel 2030 e la città ha bisogno di soluzioni”.

I sindacati lamentano il mancato confronto: “Svilito il nostro ruolo”

“Siamo davanti a una crisi con un tasso di povertà in crescita – spiegano i segretari di Cgil, Cisl e Uil Simona Nieddu, Paola Bavoso e Giovanni Bizzarro Uil Liguria –. Chiediamo uno sforzo migliorativo all’amministrazione comunale per le persone e una svolta industriale ad Amiu. La nostra impostazione intende coniugare le esigenze dei lavoratori di Amiu con quelle dei cittadini e, soprattutto, delle fasce più fragili come pensionati e famiglie”. I sindacati chiedono la presenza ai tavoli di confronto preventivi sulle partecipate: “È stato svilito il ruolo della contrattazione sociale che portiamo avanti – proseguono i sindacati – Sul merito chiediamo di capire quale sia il reale tasso di evasione della Tari e da chi sia generato. Serve inoltre valutare le ricadute della città sul servizio: dallo stato delle strade alla gestione dei cassonetti. Crediamo che la fiscalità locale debba essere ridotta: cittadini, famiglie e pensionati non possono essere il bancomat degli enti locali. Chiediamo trasparenza sui costi e un carico calmierato”.

“Siamo contrari a un aumento costante delle tariffe sul servizio e chiediamo invece una vera riconversione industriale di Amiu. Sul metodo non è più rinviabile un cambio di passo nelle relazioni sindacali e con le associazioni dei consumatori. Non si può valutare un protocollo senza mettere nero su bianco gli effetti dell’aumento delle tariffe, oggi finalmente esplicitato con chiarezza dal vicesindaco Terrile”, continua i sindacati. Cgil, Cisl e Uil invitano l’amministrazione a fare un passo in avanti e ad assumersi la responsabilità di capire cosa serve realmente alla città. “Teniamo al benessere dei lavoratori e dell’azienda. Vogliamo arrivare a un protocollo che garantisca tutele concrete a pensionati e cittadini e che non scarichi sui più deboli il costo del servizio”.

Il centrodestra: “Totale fallimento della giunta Salis nel metodo e nel merito”

I capigruppo di centrodestra in Consiglio comunale esprimono in una nota durissima condanna nei confronti dell’amministrazione, denunciando “il totale fallimento della giunta Salis sia nel metodo sia nel merito dell’intera vicenda“. “Registriamo innanzitutto con forte disappunto il disinteresse e l’assenza del sindaco Silvia Salis in un’occasione così rilevante, che tocca direttamente le tasche dei cittadini genovesi su un tema centrale come la fiscalità locale – dichiarano i capigruppo -. Sul piano del metodo, la seduta di oggi ha messo a nudo una realtà inaccettabile: tutti i rappresentanti dei sindacati, delle categorie economiche e delle associazioni dei consumatori auditi in Commissione hanno lamentato di essere stati convocati a cose fatte, semplicemente per ratificare decisioni già prese a porte chiuse. Un comportamento gravemente ipocrita da parte di una Giunta che continua a proclamarsi, solo a parole, paladina dell’ascolto e della partecipazione”.

“Nel merito, la situazione è ancora più preoccupante. Siamo di fronte all’assenza totale di una prospettiva e di un piano industriale per la gestione dei rifiuti. La scelta della giunta Salis è stata quella di scaricare interamente sulle bollette dei cittadini i costi della gestione post-mortem della discarica di Scarpino: una stangata che sfora 70 milioni di euro e che peserà sui genovesi fino al 2035 – prosegue -. A fronte di una delibera trattata in modo del tutto sommario e data la gravità delle conseguenze economico-sociali sulla città, chiediamo con forza e diamo fin d’ora la nostra piena disponibilità a proseguire i lavori della commissione consiliare anche nel corso della prossima settimana. È dovere delle istituzioni compiere ogni tentativo possibile per evitare l’ennesimo aumento delle tasse a carico delle famiglie e delle imprese genovesi”, concludono.

Termovalorizzatore, l’opposizione in Regione insiste: “È insensato”

Avs intanto conferma la sua posizione sul termovalorizzatore rispondendo a Federico Bogliolo in consiglio regionale: “È insensato sostenere che un inceneritore consentirebbe di ridurre la Tari per i genovesi. In primo luogo perché servirebbero almeno sette anni per realizzarlo e farlo entrare in funzione. E poi perché sarebbero necessari trent’anni di voci aggiuntive nelle bollette per finire di pagarlo. L’unica strada per diminuire la Tari è la realizzazione di impianti di trattamento intermedio, come i Tmb e i biodigestori, che possono essere costruiti in meno di un anno e mezzo e permetterebbero di risparmiare 3 milioni al mese, la cifra che Amiu spende adesso per portare i rifiuti ad Alessandria, essendo priva di un impianto di trattamento meccanico biologico. Genova ha bisogno di risposte in tempi rapidi, non di opere faraoniche che arricchiranno solo chi le gestirà e inquineranno l’aria. Questi impianti intermedi sono previsti nel piano regionale dei rifiuti, ma la Regione se ne disinteressa, perché, se li realizzasse, non ci sarebbero più i rifiuti da bruciare nell’inceneritore, ma nuovi materiali da recuperare e lavorare nelle aziende del territorio, creando nuovi posti di lavoro”.

“Le dichiarazioni del consigliere regionale Bogliolo sembrano arrivare direttamente da Zelig. Pensare di collegare gli aumenti della Tari a un termovalorizzatore che, anche se oggi si decidesse di costruirlo, non entrerebbe in funzione prima di diversi anni, è un capolavoro di confusione economica prima ancora che politica – aggiungono Davide Natale e Simone D’Angelo, consiglieri regionali del Pd -. I cittadini pagano oggi bollette più care per ragioni ben note a Bogliolo: l’aumento dei costi di smaltimento, l’assenza di impianti intermedi e la totale mancanza di politiche efficaci per la riduzione dei rifiuti. In poche parole, una Regione che ha abdicato al proprio ruolo e un sindaco, Marco Bucci, che per sette anni non ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare”.