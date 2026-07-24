Tari 2026, a Sestri Levante esenzioni totali o parziali per le famiglie a basso reddito

Sestri Levante. Anche quest’anno le famiglie a basso reddito di Sestri Levante non pagheranno la Tari o la pagheranno la metà. L’anno scorso 145 nuclei familiari hanno beneficiato di questa misura; quest’anno, stando ai numeri comunicati da Inps, dovrebbero essere almeno 352 famiglie.

La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per le agevolazioni TARI 2026, confermando l’esenzione totale della tassa rifiuti per i nuclei familiari più fragili e le riduzioni tariffarie per le attività impegnate nel recupero delle eccedenze alimentari a favore del Banco Alimentare, attraverso la piattaforma BringTheFood.

Il provvedimento stanzia 64.000 euro, la stessa cifra messa a disposizione lo scorso anno, ma la somma complessivamente disponibile per i cittadini sale a 94.000 euro grazie a un ulteriore contributo statale.

Avranno diritto all’esenzione totale del pagamento della TARI le persone sole o nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente fino a 9.796 euro e i nuclei con almeno quattro figli a carico e ISEE fino a 20.000 euro.

Le agevolazioni fino al 50% sono a disposizione per persone sole o nuclei familiari con ISEE tra 9.797,00 e 15.000,00 euro.

Anche le imprese agroalimentari di Sestri Levante con meno di 50 dipendenti e fatturato sotto i 10 milioni potranno ottenere sconti sulla TARI 2026 legati alle donazioni alimentari: chi è già iscritto a BringTheFood e dona regolarmente arriva fino al 20% di riduzione sull’intero importo. Chi invece si iscrive entro il 31 agosto 2026 e raggiunge almeno 300 euro di donazioni virtuali potrà ottenere fino al 10% di sconto, ma solo sulla seconda rata.

«Confermiamo anche quest’anno lo stesso impegno finanziario dello scorso anno, ma grazie al contributo statale riusciamo a mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese oltre 90.000 euro complessivi, la cifra più alta di sempre – dichiarano il Sindaco Francesco Solinas e il Vicesindaco Sandro Muzio – Continuiamo a sostenere chi è in difficoltà economica e a premiare le imprese che scelgono di donare invece di sprecare, un percorso che vogliamo consolidare negli anni».