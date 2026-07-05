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Schianto

Tamponamento nella notte in corso Italia, ferita una donna di 50 anni

È successo all'altezza di forte San Giuliano. Segnalati per alcune ore problemi al traffico nella zona

Generico luglio 2026

Genova. Una donna di circa 50 anni è rimasta ferita nella notte tra sabato e domenica in corso Italia, a Genova, perché coinvolta con la sua auto in un tamponamento.

Due macchina si sono scontrate all’altezza di forte San Giuliano, in direzione ponente, attorno all’una.

Uno dei due veicoli, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, era accostato e stava parcheggiando. L’altro, procedendo a velocità sostenuta, lo ha centrato.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con automedica del 118 e i militi della Squadra Emergenza 821 e 828. Presenti anche i vigili del fuoco.

Le due persone alla guida delle due auto sono state prese in carico. Una delle due ha rifiutato il trasporto in ospedale. L’altra, la donna appunto, inizialmente categorizzata in codice rosso per dinamica e per un trauma cranico, è poi passata a giallo all’arrivo al San Martino.

Problemi al traffico nella zona, nelle ore della movida, durante i rilievi e in attesa che venissero rimossi i mezzi.

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