Taglio al bus-navetta del Lagaccio: la protesta di sindacati e territorio

Genova. Diversi soggetti sociali del Lagaccio, tra cui lo SPI CGIL, esprimono netta contrarietà alla decisione del Comune di sopprimere il servizio bus-navetta tra via del Lagaccio e via Vesuvio, misura inserita nel piano di risanamento di AMT.

“Pur riconoscendo la delicata situazione finanziaria dell’azienda di trasporto pubblico”, i rappresentanti del territorio contestano la scelta sia nel metodo che nel merito. Sul piano del metodo, si denuncia la totale assenza di un confronto preventivo con le realtà locali, con le quali il servizio era stato originariamente concordato.

Nel merito, la navetta rappresenta attualmente l’unico collegamento pubblico tra la parte bassa e alta del quartiere, fondamentale per rompere l’isolamento e garantire l’accesso ai servizi, in particolare per le fasce più fragili della popolazione e per gli anziani, specialmente durante le ondate di calore.

I promotori della protesta sottolineano come il taglio colpisca un quartiere già penalizzato e privo di servizi, scaricando i costi della crisi di AMT sulle fasce deboli. Per questo motivo, i soggetti sociali avanzano due proposte concrete alle istituzioni, chiedendo anzitutto un incontro a settembre per programmare il ripristino del servizio, una volta concluso il salvataggio dell’azienda. Nel frattempo, sollecitano una soluzione-ponte immediata per tutelare i cittadini più fragili, ipotizzando l’introduzione di voucher taxi convenzionati per coprire la tratta soppressa.