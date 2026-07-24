SuperbaNuoto, una stagione da primato: conquistate tutte le categorie liguri

Genova. SuperbaNuoto archivia la stagione 2025-2026 conquistando tutte le classifiche regionali liguri, dalla categoria Ragazzi fino agli Assoluti. Un traguardo che chiude il primo quadriennio del progetto tecnico del sodalizio e che arriva senza il contributo dell’attività Esordienti, attvità che continuerà ad essere sviluppata all’interno delle sette società di origine a conferma della salute di un settore giovanile che continuerà ad alimentare il gruppo nella prossima stagione.

Il coordinatore tecnico Cristiano Guerra fotografa così il percorso compiuto e traccia la rotta verso il nuovo ciclo: “Quattro anni che hanno posto basi solide e confermato che la direzione intrapresa era quella giusta. Sono risultati che testimoniano il costante incremento del livello tecnico complessivo del nostro movimento. Da un paio di stagioni, però, il nostro orizzonte non è più quello regionale, ma quello nazionale. Le classifiche regionali rappresentano sempre un importante indicatore dello stato di salute del progetto, ma non sono più il nostro punto di arrivo”.

Guerra condivide il merito della crescita con lo staff tecnico e con i dirigenti delle società, che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio lavorando con continuità anche prima dei risultati, oltre che con atleti e famiglie, capaci di accettare un percorso pluriennale in un’epoca che insegue spesso il risultato immediato.

Con la stagione 2026-2027 si apre il secondo quadriennio del progetto, con una programmazione più strutturata: confermate le trasferte internazionali e i due collegiali di preparazione ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili e ai Campionati Italiani di Categoria Estivi.

L’attenzione, ora, è tutta rivolta ai Campionati Italiani Giovanili Estivi di Roma, in programma da venerdì 31 luglio a sabato 8 agosto: SuperbaNuoto sarà al via con circa 40 atleti e oltre 100 presenze gara, numeri che confermano la profondità del movimento biancoceleste in vista della nuova stagione.