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Malore

San Fruttuoso di Camogli, subacquea muore durante un’immersione al Cristo degli Abissi

Invano l'intervento dell'idroambulanza. La donna era già deceduta all'arrivo dei soccorsi. Indagini sull'attrezzatura e la dinamica dell'incidente

Pulizia della statua del Cristo degli Abissi

Genova. Tragedia nelle acque di San Fruttuoso di Camogli (Genova) dove una donna di 56 anni è morta mentre era impegnata in un’immersione alla celebre statua sottomarina del Cristo degli Abissi.

I fatti sono avvenuti intorno alle 13 di oggi, domenica 12 luglio. Sul posto la capitaneria di porto, l’idroambulanza partita da Camogli, allertato anche l’elicottero dei vigili del fuoco che però è stato poi fermato visto che all’arrivo dei soccorsi la subacquea era già deceduta. Il suo corpo portato sulla banchina da dove partono i traghetti.

Shock tra i frequentatori della spiaggia, presa d’assalto in questa domenica d’estate. La donna, una turista emiliana, secondo le prime informazioni, si sarebbe sentita male mentre era sott’acqua. I responsabili del diving con il quale si trovava l’hanno riportata in superficie e lanciato l’allarme. Ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul caso sarà aperta un’indagine della magistratura che si concentrerà, come da prassi in questi casi, sull’ispezione dell’attrezzatura e sulle procedure seguite per l’immersione.

Per scendere al Cristo degli Abissi è obbligatorio affidarsi a un centro diving autorizzando, trattandosi di un’immersione in un’area marina protetta. L’immersione non è difficile, ed è sulla carta adatta anche a subacquei con brevetto base (Open Water). La statua è posata su un fondale misto sabbioso e roccioso a circa 17 metri di profondità, con le mani che si trovano a circa 10 metri dalla superficie.

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