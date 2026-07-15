Studente francese trovato morto nel letto durante uno stage: disposta l’autopsia, sequestrato uno scritto

Genova. Era arrivato a Genova il 5 luglio il ragazzo francese di 24 anni trovato morto nel letto ieri mattina in un appartamento di via Gramsci in centro storico. T.B. (queste le iniziali) era originario di Marsillargues, nel sud della Francia, e stava partecipando a uno stage professionale nell’ambito del programma Erasmus Plus organizzato dall’associazione Viramonde con sede a Montpellier in partenariato con il circolo ArciSolidere.

Uno dei molti che quasi settimanalmente vengono organizzati in tandem dalle due associazioni. T.B. condivideva l’appartamento, uno dei due messi a disposizione dal progetto, con altri tre coetanei.

Uno stage rivolto a 8 giovani in tutto e che doveva durare tre settimane, rivolto agli aspiranti educatori e focalizzato sulla figura dell’animatore. Il giovane avrebbe dovuto rientrare a casa dalla sua famiglia il 25 luglio. Ieri mattina invece la tragedia. A trovare il corpo è stato il responsabile dello stage.

Alle 11 il ragazzo non si era ancora svegliato e si è preoccupato. Ha chiamato i soccorsi ma T.B. era morto da diverse ore. Nessun segno esterno di lesioni. A causare la morte del ragazzo può essere stato un malore? Una qualche sostanza assunta durante la serata precedente? I ragazzi, come è normale a quell’età, erano usciti a far festa. Quando era tornato nell’appartamento T.B, si era messo a letto ancora vestito.

Neppure l’ipotesi di un gesto estremo viene al momento scartata dagli inquirenti. I carabinieri hanno sequestrato accanto al letto un lungo scritto del ragazzo in lingua francese, che deve essere tradotto.

La pm Paola Crispo ha aperto un fascicolo per “morte come conseguenza di altro reato” in modo da poter svolgere l’autopsia di cui è stata avvisata la madre del ragazzo, attraverso il consolato francese.

I responsabili dell’associazione Viramonde e del circolo Arci SolidEre contattati da Genova24, non hanno voluto rilasciare alcun commento. Resta il dolore per la perdita di una giovane vita e l’attesa per qualche risposta che potrebbe arrivare dagli accertamenti delegati ai carabinieri dalla pm Paola Crispo.