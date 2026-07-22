Strappa la collana a un ragazzo in stazione, arrestato 19enne

Genova. Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Genova per una rapina commessa nei pressi della stazione ferroviaria di Bolzaneto.

I fatti risalgono al 23 giugno scorso, quando il 19enne, cittadino algerino, in compagnia di un altro ragazzo si era avvicinato a un ragazzo, lo aveva afferrato per il collo da dietro e gli aveva strappato la catenina d’oro per poi fuggire in direzione via Polonio.

La squadra investigativa del Commissariato Cornigliano era subito intervenuta in soccorso della giovane vittima e aveva raccolto la testimonianza con la descrizione dei fuggitivi. Grazie anche all’analisi delle immagini di videosorveglianza della stazione i poliziotti hanno identificare i presunti rapinatori, in particolare l’autore materiale del reato, il 19 enne, già sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana nella stazione dei carabinieri di Rivarolo. Al vaglio la posizione del presunto complice.

Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.