  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In manette

Strappa la collana a un ragazzo in stazione, arrestato 19enne

È successo lo scorso 23 giugno a Bolzaneto, il giovane era insieme a un complice

controlli polizia

Genova. Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Genova per una rapina commessa nei pressi della stazione ferroviaria di Bolzaneto.

I fatti risalgono al 23 giugno scorso, quando il 19enne, cittadino algerino, in compagnia di un altro ragazzo si era avvicinato a un ragazzo, lo aveva afferrato per il collo da dietro e gli aveva strappato la catenina d’oro per poi fuggire in direzione via Polonio.

La squadra investigativa del Commissariato Cornigliano era subito intervenuta in soccorso della giovane vittima e aveva raccolto la testimonianza con la descrizione dei fuggitivi. Grazie anche all’analisi delle immagini di videosorveglianza della stazione i poliziotti hanno identificare i presunti rapinatori, in particolare l’autore materiale del reato, il 19 enne, già sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana nella stazione dei carabinieri di Rivarolo. Al vaglio la posizione del presunto complice.

Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.

Più informazioni
leggi anche
polizia di stato agente volante poliziotto generica
Arrestato
Strappa la collana a un passante, 25enne bloccato da poliziotto fuori servizio
polizia volante generica notte sera
Nella notte
Voltri, a 14 e 16 anni accerchiano e rapinano un passante per la collana d’oro
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.