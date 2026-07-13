Stelle nello Sport: il bilancio del primo semestre del 27° anno

Con l’estrazione della Lotteria delle Stelle per la Gigi Ghirotti, si è chiuso il primo semestre della 27° edizione di Stelle nello Sport, progetto nato nel 2000 per sostenere e valorizzare il movimento sportivo ligure, promuovendo la cultura e i valori dello sport quale straordinario fattore educativo e di presidio socio-culturale. Al fianco di enti e associazioni sportive liguri, ogni anno promuove una maratona a sostegno della Fondazione presieduta dal Prof. Franco Henriquet.

Nella magnifica cornice del Lido Genova si è svolto il tradizionale brindisi con il mondo sportivo e le massime autorità istituzionali e sportive. Al fianco del Team di Stelle nello Sport e del Prof. Franco Henriquet sono scesi in campo Simona Ferro (Regione Liguria), Vittoria Canessa Cerchi (Comune di Genova), Roberto Valle (Coni Liguria), Dario Della Gatta (Cip Liguria) e Laura Patrignani (Usr Liguria).

La crociera MSC per due persone nel Mediterraneo va al possessore del biglietto numero 2064 mentre il voucher di 500 euro in servizi offerti da Genovarent, estratto tra tutte le Associazioni che hanno sostenuto la Lotteria, va alla ANSD Vela Sestri Ponente.

Gli eventi incalzano, il progetto è in continuo movimento e con la chiusura del primo semestre è già possibile tracciare un primo bilancio. Nel suo percorso di charity, Stelle nello Sport ha raccolto ad oggi 52.916,41 euro per la Gigi Ghirotti, in attesa del tradizionale Charity Event dell’autunno che chiuderà il percorso, dopo la Lotteria, le Aste benefiche, il Galà delle Stelle e la Festa dello Sport.

In campo sportivo il progetto promosso con il sostegno di Regione Liguria, Fondazione Carige e Comune di Genova, sotto l’egida di Coni, Cip e Sport e Salute, ha celebrato le “Stelle nello Sport” del 2026 dopo oltre 147.554 voti e vissuto tre caldissime giornate di Festa dello Sport, promossa al fianco di Porto Antico di Genova, con oltre 150.000 partecipanti.

Sono stati 2.200 gli studenti che hanno gareggiato nell’Olimpiade delle Scuole. Oltre 5.000 gli studenti raggiunti nei 27 incontri di “Una Classe di Valori“. Sono 130 le scuole in Liguria che hanno partecipato al concorso “Il Bello dello Sport” raccogliendo la cifra record di 11.285 elaborati. Oltre 500 gli alunni in gara nel “Più Veloce della Città“, storica manifestazione di Villa Gentile, giunta alla 41° edizione. Grande successo anche per il Premio Fotografico Nicali – Iren che ha ricevuto 337 foto generando oltre 25 mila interazioni sui social.

Stelle nello Sport ha promosso/supportato oltre 40 eventi in questo primo semestre, sostenendo 13 Associazioni sportive in altrettanti progetti di grande impatto sociale (citiamo Liguria Coast To Coast di Free Sport e 5.000 km di respiro al fianco di Gian Filippo Mirabile). Sono più di 100 gli sportivi di livello internazionale che hanno donato un cimelio per l’Asta delle Stelle su Memorabid.

“Con orgoglio segnaliamo che continua a crescere anche il progetto SportAbility“, sottolinea Michele Corti, ideatore del progetto. “Al fianco di Bic Genova proseguono le tappe del Calcio Integrato mentre il 4 luglio a Sanremo abbiamo organizzato la prima edizione dello SportAbility Day a Ponente. Altro momento “speciale” l’8 luglio al Lido di Genova con la staffetta SportAbility con Bocciardo, Agaj, Cavallino e Stochino al fianco di oltre 100 ragazzi e ragazzi di numerose associazioni genovesi”.

Sabato 10 ottobre al MySport Village Sciorba di Genova ci sarà la 6° edizione dello SportAbility Day, la più grande festa dello sport per tutte le abilità. Poi il 18 ottobre la 6° edizione il Torneo di Pallavolo S3 “Memorial Gian Luigi Corti”. A novembre gli incontri con le “Stelle nello Sport” al Festival Orientamenti e, a chiusura di un anno intenso e bellissimo, il Charity Event delle Stelle e la consegna del Premio Internazionale “Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti”.

“Alleniamo i valori, premiamo l’eccellenza” è il claim 2026 di Stelle nello Sport, il progetto che da 27 anni è al fianco del mondo sportivo ligure nel segno di cultura sportiva, inclusione e solidarietà. “Abbiamo molteplici obiettivi”, sottolinea Marco Callai, vicepresidente di Stelle nello Sport. “Celebrare gli sportivi della Liguria, portando alla ribalta storie di atleti, tecnici, dirigenti e società, promuovere lo sport per tutte le abilità raccontando esempi di resilienza e sostenendo le associazioni che operano nello sport per persone con disabilità. E ancora portare nelle scuole, a contatto con i giovani, esempi virtuosi e progetti di qualità per promuovere i valori dello sport e sani stili di vita”.

“Stelle nello Sport non ci abbandona mai”, evidenzia la vicepresidente di Regione Liguria, Simona Ferro. “Davvero lavoriamo insieme tutto l’anno con grandi iniziative e soprattutto anche con tanta solidarietà. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla Lotteria delle Stelle e a tutti coloro sono quotidianamente impegnati per sostenere la Gigi Ghirotti. Ancora una volta i numeri di Stelle nello Sport sono straordinari. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che promuove e sostiene lo sport in Liguria con così tanta passione, partecipazione e con uno straordinario fine educativo e formativo. E’ uno degli strumenti più preziosi per promuovere lo sport per tutte le età e abilità, celebrando le eccellenze del nostro mondo sportivo”.

“Quelli di Stelle nello Sport sono veramente degli eventi meravigliosi”, sottolinea Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata allo sport del Comune di Genova. “E’ una bellissima cosa associare lo sport, la socialità e la beneficenza. Quando c’è sport, c’è condivisione, socialità e beneficenza. Perché lo sport poi abbraccia tutti. E’ molto importante fare rete. Quello dello sport è un mondo bellissimo, complesso, ma veramente meraviglioso con tante sfaccettature. Ringrazio il team di Stelle nello Sport perché permette a noi delle istituzioni di incontrare tante realtà e capire esattamente quello che hanno bisogno gli atleti e le persone che vogliono praticare sport”.

“Lo sport rappresenta una priorità strategica di Fondazione Carige, che, non a caso, lo ha inserito tra le proprie aree di intervento, nell’ambito del Documento Programmatico Pluriennale 2025/2028”, evidenzia Andrea Rivellini, presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige. “Lo Sport costituisce, infatti, una via preferenziale per il conseguimento e l’accrescimento del benessere psico-fisico degli individui, un potentissimo motore di inclusione ed uno strumento formidabile di integrazione delle persone. Per questo Fondazione Carige ha ritenuto di sostenere Stelle nello Sport riconoscendone il ruolo di rilevante infrastruttura sociale, determinante per la promozione dei valori più alti dello sport”.

Negli anni Stelle nello Sport è diventata una “rete” sempre più ampia e impegnata nel promuovere lo sport con i suoi valori e sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti. Franco Henriquet, presidente della Fondazione Gigi Ghirotti, traccia il primo bilancio di questa edizione. “Stelle nello Sport è uno degli eventi più importanti dal punto di vista del sostegno alla nostra Fondazione. E anche questa volta il contributo è davvero generoso, un ossigeno fondamentale per la nostra Fondazione perché tutte le nostre attività sono sostenute prevalentemente dalle donazioni che tanti enti e gruppi, soprattutto sportivi, ci riservano. Stelle nello Sport da 27 anni ormai ci sostiene e ogni anno il supporto è sempre più importante anche e soprattutto dal punto di vista della promozione. Quest’anno, in particolare, abbiamo avuto l’iniziativa di acquistare l’Hospice di Albaro per poter dare continuità alle cure palliative e ogni contributo è davvero prezioso”.