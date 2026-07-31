La Stella Maris a Camogli e tanti altri eventi e sagre in questo fine settimana in Liguria

Genova. In questo ​f​ine settimana che accoglie il mese di agosto son​o numerosi gli eventi finanziati da Regione Liguria.​ Lo stanziamento di 575 mila euro per il finanziamento di 206 eventi sul territorio è stato confermato da Luca Lombardi, assessore al Turismo e al Tempo libero.

Il pacchetto di iniziative comprende 179 autentici eventi liguri gestiti da Comuni e Pro loco, a cui si aggiungono 27 attività per il tempo libero organizzate dalle associazioni locali​. “Si tratta di eventi – ha dichiarato lombardi – meritevoli di contributo in quanto promuovono la storia, la cultura e le tradizioni locali​”.

A Camogli (GE), ​domenica 2 torna Stella Maris​. Sono previsti l’iconica accensione e il lancio di migliaia di lumini galleggianti nel mare del borgo.

In Alta Valle Impero, a Borgomaro (IM), si dà il via alla Sagra degli Spaghetti alla Berettüna, dall’1 al 2​ agosto. La storica ricetta prevede pasta di alta qualità condita con sugo a base di pomodori San Marzano, olio extravergine, peperoncino, parmigiano reggiano e prezzemolo fresco.

A Castel Vittorio (IM), ​domenica 2, avrà luogo la Sagra del Turtun: questa manifestazione, che si tiene da oltre 50 anni, celebra la tipica torta salata a base di pasta matta, verdure e formaggio.

A Santo Stefano al Mare (IM), ​lunedì 3, si potrà partecipare alla rassegna Lunedì Bimbi, appuntamento che si tiene ogni lunedì nel periodo fra il 6 luglio e il 24 agosto con spettacoli e intrattenimento per i più piccoli.

A Sesta Godano e frazioni (SP) si svolgerà ”Groppo e gli Spaventapasseri”, ​domani, il primo del mese​, si tratta di una festa popolare che vedrà allestiti spaventapasseri raffiguranti scene di vita contadina.

A Framura (SP), il secondo giorno del mese, è in programma la Festa della Madonna del Mare. L’evento prevede la santa messa eucaristica, processione e spettacolo pirotecnico.