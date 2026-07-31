La Stella Maris a Camogli e tanti altri eventi e sagre in questo fine settimana in Liguria

Genova. In questo fine settimana che accoglie il mese di agosto sono numerosi gli eventi finanziati da Regione Liguria. Lo stanziamento di 575 mila euro per il finanziamento di 206 eventi sul territorio è stato confermato da Luca Lombardi, assessore al Turismo e al Tempo libero.
Il pacchetto di iniziative comprende 179 autentici eventi liguri gestiti da Comuni e Pro loco, a cui si aggiungono 27 attività per il tempo libero organizzate dalle associazioni locali. “Si tratta di eventi – ha dichiarato lombardi – meritevoli di contributo in quanto promuovono la storia, la cultura e le tradizioni locali”.
A Camogli (GE), domenica 2 torna Stella Maris. Sono previsti l’iconica accensione e il lancio di migliaia di lumini galleggianti nel mare del borgo.
In Alta Valle Impero, a Borgomaro (IM), si dà il via alla Sagra degli Spaghetti alla Berettüna, dall’1 al 2 agosto. La storica ricetta prevede pasta di alta qualità condita con sugo a base di pomodori San Marzano, olio extravergine, peperoncino, parmigiano reggiano e prezzemolo fresco.
A Castel Vittorio (IM), domenica 2, avrà luogo la Sagra del Turtun: questa manifestazione, che si tiene da oltre 50 anni, celebra la tipica torta salata a base di pasta matta, verdure e formaggio.
A Santo Stefano al Mare (IM), lunedì 3, si potrà partecipare alla rassegna Lunedì Bimbi, appuntamento che si tiene ogni lunedì nel periodo fra il 6 luglio e il 24 agosto con spettacoli e intrattenimento per i più piccoli.
A Sesta Godano e frazioni (SP) si svolgerà ”Groppo e gli Spaventapasseri”, domani, il primo del mese, si tratta di una festa popolare che vedrà allestiti spaventapasseri raffiguranti scene di vita contadina.
A Framura (SP), il secondo giorno del mese, è in programma la Festa della Madonna del Mare. L’evento prevede la santa messa eucaristica, processione e spettacolo pirotecnico.