Sportività, Genova scende di sei posizioni nella classifica del Sole 24 Ore: primato pallanuoto, male l’atletica

Genova. La provincia di Genova si posiziona al 12° posto nazionale nella 20ª edizione dell’Indice di Sportività elaborato da Lab24 – Il Sole 24 Ore. Il dato segna un calo di sei posizioni rispetto all’anno precedente (quando si trovava al 6° posto), ma conferma la provincia nel gruppo di testa delle realtà del Centro-Nord.

A sostenere la posizione in graduatoria sono specifici indicatori di settore. La provincia di Genova registra il 1° posto nazionale nella categoria degli sport di squadra meno diffusi, voce che include la pallanuoto. Tra le altre rilevazioni di rilievo figurano il 2° posto nel tennis, oltre al 3° posto negli sport d’acqua.

L’indagine di Lab24 è strutturata su 32 indicatori complessivi suddivisi in 4 macro-aree: strutture sportive, sport di squadra, sport individuali e sport e società. Nel dettaglio dei singoli parametri, la provincia evidenzia piazzamenti nelle prime posizioni nazionali per numero di atleti tesserati (5° posto), tecnici e ufficiali di gara (3° posto) e per la presenza di imprese legate allo sport e media per lo sport (2° posto in entrambe le categorie)

I dati della 20ª edizione dell’Indice di Sportività evidenziano in modo chiaro anche le categorie in cui la provincia registra i punteggi più bassi. A pesare negativamente sul piazzamento complessivo sono soprattutto i grandi sport indoor di squadra: per pallavolo e pallacanestro, infatti, Genova scivola nelle retrovie della graduatoria nazionale, piazzandosi attorno al 79° posto in Italia. Posizioni di rincalzo si registrano anche nel ciclismo, che vede la provincia ferma al 50° posto, oltre che nella capacità di attrarre investimenti privati e pubblici per lo sport (36° posto) e nella presenza capillare degli Enti di Promozione Sportiva (48° posto).

Nella categoria dedicata agli sport individuali, l’atletica leggera rappresenta uno degli indicatori con la performance più opaca. La metrica stilata dal Sole 24 Ore – basata su parametri oggettivi quali il numero di tesserati agonistici, i piazzamenti delle società nei campionati di categoria e i risultati ottenuti dagli atleti nelle competizioni nazionali ufficiali – assegna a Genova il 41° posto in Italia. Un dato che posiziona la provincia nella fascia media del Paese, ben lontano dalle performance delle prime in classifica e nettamente staccato dai vertici ottenuti da Genova in altre discipline individuali.

I commenti

“L’Amministrazione Salis è riuscita a far precipitare Genova dal terzo al dodicesimo posto della classifica delle province italiane più sportive. È il Sole 24 Ore, con la sua classifica annuale, a certificare il disastro della Giunta Salis in tema sport. La prima cittadina è sicuramente più interessata alla narrazione patinata che si è costruita tanto che, così come già successo in passato, questa notizia deve esser sfuggita tanto che non ve ne è traccia nella rassegna stampa comunale. E non è la prima svista a cui assistiamo in caso di notizie scomode – commenta Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale – Il crollo di posizioni è l’emblema dell’indifferenza del Sindaco che sul tema si sottrae al confronto in aula, smentisce con i fatti le sue dichiarazioni e quelle del suo vicesindaco, affida un lauto incarico per un consulente sport al suo coordinatore di lista e poi affida la delega relativa alla gestione del rapporto con il mondo sportivo e l’organizzazione di eventi sportivi ad una consigliera del PD rendendo, di fatto, superfluo il ruolo del consulente con un conseguente spreco di oltre 100mila euro annui che potrebbero essere destinati per qualcosa di utile. Un evidente cortocircuito che ha prodotto un solo risultato di cui non essere orgogliosi. Senza risorse stanziate per l’impiantistica sportiva, senza dialogo e senza confronto con gli enti ed il mondo sportivo, con la cancellazione del progetto di promozione di sport nelle scuole, con un impianto come il Palasport e relativa palestra tenuti chiusi, era ovvio che sarebbe andata a finire così”.