Sportiva Sturla, tutto pronto per il 22° Torneo Panarello Trofeo del Mare

Genova. Sabato e domenica prossimi la Sportiva Sturla organizzerà la 22ª edizione del Torneo del Mare – Trofeo Panarello, uno degli appuntamenti estivi più attesi della pallanuoto giovanile ligure, che vedrà protagonisti oltre un centinaio di giovani atleti, insieme alle squadre Master e ai protagonisti del Derby della Lanterna.

Il torneo coinvolgerà le categorie Under 9, Under 11, Under 13 e Master, con incontri in programma tra il mare di Sturla e la piscina della Sportiva. Le finali si disputeranno domenica pomeriggio, seguite alle 18.15 dal Derby della Lanterna e, alle 19.00, dalla cerimonia di premiazione. La manifestazione si concluderà con la tradizionale cena conviviale e la torta Panarello.

Il Torneo del Mare rappresenta da oltre vent’anni un riferimento per la pallanuoto giocata in mare, capace di riunire società, famiglie e appassionati in uno dei luoghi simbolo della pallanuoto ligure.

Un ringraziamento particolare va a Panarello, storico partner della manifestazione, e a tutti gli sponsor, volontari e collaboratori che contribuiscono ogni anno alla riuscita dell’evento.

La giornata di sabato sarà interamente dedicata ai gironi all’italiana delle categorie Under 11 e Under 13. Le partite dell’U11 e dell’U13 prevedono incontri con 2 set da 8 minuti ciascuno; in caso di parità, si procederà con 3 rigori ad oltranza. Al via 4 squadre per gli Under 11: Sportiva Sturla (B1), SC Quinto (B2), Genova Nervi Gropallo (B3) e RN Sori (B4). In campo 5 squadre per gli Under 13: Sportiva Sturla (C1), Crocera (C2), A. Doria (C3), Bogliasco 1951 (C4) e RN Sori (C5).

Domenica il programma entra nel vivo con l’assegnazione dei trofei, i match dei Master, il girone dei piccolissimi in piscina e i grandi match clou del pomeriggio. Formula a 3 squadre per i Master con girone unico: Sportiva Sturla (D1), RN Sori (D2) e RN Camogli (D3). Partite da 3 set di 8 minuti (vince chi ottiene 2 set, rigori ad oltranza in caso di pari). Girone all’italiana fuori classifica dedicato ai nati dal 2017 in poi, con partite a tempo continuato (2 tempi da 7 minuti). Partecipano: Sportiva Sturla (A1), Genova Nervi Gropallo (A2), SC Quinto (A3), Rapallo (A4) e RN Sori (A5). Le finali U11 e U13 si giocheranno al meglio dei 3 set da 8 minuti (vittoria a chi si aggiudica 2 set). A seguire il grande match tra agonisti tesserati. Dopo il derby della Lanterna, si terrà la cerimonia di premiazione per tutte le categorie.

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