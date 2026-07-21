SportAbility Day: un evento per tutte le abilità al MySport Village

Genova. Dopo la straordinaria partecipazione dell’ultima edizione, che ha visto oltre 1.300 persone di ogni abilità provare numerosi sport, sta per tornare lo Sportability Day. L’evento, promosso da Stelle nello Sport con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Camera di Commercio di Genova e con il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Cip, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, sta diventando anno dopo anno un vero e proprio laboratorio di inclusione e partecipazione, reso possibile unicamente grazie al prezioso lavoro di rete con Enti, Associazioni, Scuole e Società Sportive della Liguria.

Tutti potranno essere protagonisti nella prossima edizione che si terrà Sabato 10 Ottobre presso il MySport Village Sciorba di Genova. Sono aperte le iscrizioni per le Associaizoni e gli Enti che vorranno proporre attività o partecipare con propri ragazzi ai vari eventi. In tal senso va compilato entro il 31 agosto il seguente form online https://forms.gle/SyxVWwBEMkDxcgh28

La compilazione permetterà agli organizzatori di avere tutte le informazioni per elaborare la mappa delle attività e organizzare i numerosi tornei che renderanno memorabile la giornata alla Sciorba. Tra le novità ci saranno i tornei delle scuole che nel pomeriggio vedranno misurarsi sui campi di calcio e pallavolo le squadre degli Istituti secondari di primo grado e secondo grado della Liguria con squadre miste con ragazze e ragazzi di tutte le abilità.

Una grande festa per persone di ogni età e abilità accomunati dalla magia delle oltre 40 discipline che sarà possibile provare sul campo, in pista e in piscina nell’accogliente My Sport Village Sciorba, uno straordinario impianto senza barriere. Ancora una volta il segreto del successo sarà la rete di Federazioni e società sportive, Associazioni di volontariato e Scuole. Numerosi saranno come sempre i testimonial, capitati dal campione paralimpico Francesco Bocciardo.

La locandina