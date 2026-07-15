Sport, da Regione Liguria un nuovo bando per l’inclusione. Invernizzi (FdI): “Impegno concreto”

Genova. “Un passo avanti concreto per abbattere le barriere e garantire a tutti il diritto di praticare sport. Con il nuovo bando regionale per l’acquisto di ausili sportivi, la Liguria conferma il proprio impegno a sostegno degli atleti con disabilità e delle loro famiglie”. Lo dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria, commentando il provvedimento approvato dalla Giunta regionale che mette a disposizione 30 mila euro di contributi, fino a un massimo di 4.000 euro per ciascun beneficiario.

“Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione sociale – sottolinea Invernizzi –. Troppo spesso il costo elevato degli ausili rappresenta un ostacolo per chi desidera praticare attività sportiva, sia a livello agonistico sia amatoriale. Con questa misura, gestita con una procedura a sportello, la Regione offre un sostegno concreto e risposte rapide agli atleti, alle famiglie e alle società sportive del territorio”.

“È un intervento fortemente voluto dal vicepresidente della Regione con delega allo Sport, Simona Ferro, che continua a portare avanti un lavoro costante per rendere lo sport sempre più accessibile, investendo non solo negli ausili ma anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi – prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia –. Ringrazio il vicepresidente Ferro, l’assessore Massimo Nicolò, gli uffici regionali e la Consulta regionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità per il lavoro svolto in sinergia”.

“La Liguria dimostra ancora una volta di voler investire su uno sport davvero inclusivo, nel quale ogni persona possa esprimere il proprio talento senza che una barriera economica o strutturale ne limiti le opportunità. È questa la direzione che continueremo a seguire, mettendo al centro le persone e il diritto di tutti a partecipare pienamente alla vita sportiva e sociale”, conclude Invernizzi.