Apertura pubblica dello stabilimento militare di corso Italia: sarà una spiaggia libera. L’accordo tra esercito e comune

Genova. È stato firmato questa mattina il protocollo d’intesa tra il Comune di Genova e il Comando Militare Esercito “Liguria” che consentirà l’apertura al pubblico, in modalità di spiaggia libera, dell’arenile attiguo allo stabilimento balneare militare di Corso Italia 7/B per la stagione estiva in corso.

L’accordo è stato formalizzato a Palazzo Tursi dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, e dal comandante del Comando Militare Esercito “Liguria”, il colonnello Edmondo Dotoli. Il raggiungimento di questo importante risultato per la cittadinanza è stato reso possibile anche grazie al lavoro dell’assessore al Patrimonio, Davide Patrone, che ha guidato le interlocuzioni tra la Civica Amministrazione e l’Amministrazione della Difesa.

“A Genova il mare è davanti agli occhi di tutti, ma non sempre è davvero a disposizione di tutti – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – questa apertura indica una direzione precisa: ogni volta che esiste la possibilità di restituire uno spazio al pubblico, l’amministrazione deve provare a percorrerla. Poter trascorrere una giornata al mare non dovrebbe mai essere un privilegio, ma un diritto di tutti, e anche poche centinaia di metri quadrati possono fare la differenza nell’estate di molte persone. Per questo ringrazio il Colonnello Edmondo Dotoli e il Comando Militare Esercito “Liguria” per l’attenzione e la disponibilità dimostrata, l’assessore Davide Patrone per aver seguito questo percorso e gli uffici del Comune, della Difesa e in particolare dell’Esercito: un prezioso lavoro di squadra per aprire un nuovo accesso al mare in un’estate così calda”.

La firma dell'accordo tra Silvia Salis e il colonnello Edmondo Dotoli

L’esigenza di ridefinire temporaneamente l’uso dell’area è nata a seguito della conclusione, lo scorso 25 giugno, della precedente concessione dei servizi dello stabilimento. Nelle more dei tempi tecnici necessari all’avvio delle nuove procedure di affidamento, il Comune di Genova ha manifestato la disponibilità a prendersi carico della gestione transitoria del solo arenile, il protocollo resterà in vigore fino al 30 settembre 2026.

“La firma di questo protocollo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, dove il patrimonio pubblico, una spiaggia in uso al Circolo Unificato dell’Esercito e al personale delle Forze Armate, viene ripensato per rispondere a un bisogno concreto della comunità – aggiunge l’assessore al Patrimonio Davide Patrone – abbiamo aperto un varco verso il mare e abbiamo trasformato una temporanea transizione amministrativa in un’opportunità per tutte e tutti i genovesi di fruire della spiaggia. Affidare temporaneamente ai genovesi questo tratto di corso Italia significa garantire una stagione balneare accessibile a tutti, mantenendo fermi i necessari standard di sicurezza e rispetto per gli spazi della Difesa”.

L’accordo prevede la concessione d’uso temporanea e totalmente gratuita di una superficie complessiva di 772 metri quadrati (comprensiva dell’arenile scoperto e del percorso delimitato di accesso dalla pubblica via). L’intervento del Comune non solo garantisce il diritto alla fruizione della costa da parte dei cittadini, ma assicura al contempo la continuità del presidio e della vigilanza dell’intera infrastruttura militare, prevenendo fenomeni di vandalismo o intrusioni improprie nelle aree rimaste interdette (quali cabine, bar, ristorante e locali tecnici).

Tutti gli oneri logistici ed economici saranno a carico del Comune di Genova, che provvederà all’allestimento della cartellonistica informativa e dei servizi igienico-sanitari, nonché a garantire i servizi di pulizia, gestione dei rifiuti, apertura e chiusura dei varchi e il fondamentale servizio di salvamento.