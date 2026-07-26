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Nei guai

Spiaggia di Punta Vagno, 30enne fa la doccia completamente nudo: arrestato dalla polizia

Protagonista un giovane senegalese: quando sono arrivati gli agenti ha rifiutati di farsi identificare e li ha aggrediti

spiaggia punta vagno foce

Genova. Si è messo a fare la doccia completamente nudo di fronte agli altri bagnanti, poi si è scagliato contro i poliziotti intervenuti sul posto. Per questo un 30enne di nazionalità senegalese è stato arrestato ieri mattina.

La chiamata è partita da Punta Vagno, dove alcuni bagnanti hanno segnalato il comportamento dell’uomo alle forze dell’ordine. Gli agenti delle volanti sono arrivati poco dopo, gli hanno chiesto di rivestirsi e hanno iniziato le procedure di identificazione.

Ma è stato in quel momento che il 30enne ha aggravato la sua posizione, rifiutando di fornire la propria identità e iniziando a inveire contro i poliziotti. Alcuni di loro hanno riportato lesioni.

Il giovane, già noto per aver commesso reati di vario tipo, è stato immobilizzato e arrestato. Domani si svolgerà il processo per direttissima.

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