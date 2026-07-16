Spediporto Cup: Finsea alza la coppa vincendo la settima edizione

Genova. In una serata particolare, con un temporale che si è abbattuto su Genova, Finsea ha superato in finale per 5-1 Saimare al termine di una partita comunque combattuta, seguita dal folto pubblico presente al campo degli Emiliani di Nervi, teatro anche quest’anno di tutti gli incontri.

Nella finale per il 3° e 4° posto ha prevalso, invece, Priano Marchelli che ha battuto per 5-3 De Wave.

Alla fine delle partite, il momento delle premiazioni, effettuate dal Presidente Spediporto, Andrea Giachero e che hanno coinvolto non solo le squadre ma anche i protagonisti individuali: il premio per il miglior marcatore è andato a Davide Rossi (Priano Marchelli) con ben 26 gol; quello per il miglior portiere a Luca Cerone (Finsea); Portiere Fantasista con un premio per l’originalità nel modo di interpretare il ruolo è andato a Niccolò Marchiano (Saimare); quello per il miglior giocatore ad Andrea Zinnari (Saimare), al mister Golden Jolly award è andato a Gabriele Costa (De Wave).

Si chiude, dunque un’edizione entusiasmante della Spediporto Cup che ha visto al via ben 21 squadre; il torneo 2026 si è confermato come appuntamento da segnare in rosso sul calendario per tutte le aziende del settore della Blue Economy e già in molti hanno annunciato la volontà di schierarsi ai nastri di partenza per l’edizione 2027.

La Spediporto Cup è, si, un torneo di calcio, ma anche un’occasione per fare networking, per relazionarsi con i propri colleghi ma anche tra colleghi e dirigenti di altre aziende con i quali, di solito, si parla soltanto di lavoro.

Va ricordato come la Spediporto Cup, realizzata quest’anno in collaborazione con Calcio Liguria che ha messo a disposizione competenza, affidabilità e arbitri professionisti e con il supporto di We Play Football, si sia svolta in assoluta sicurezza grazie alla presenza, costante, a bordocampo di un’ambulanza della Pubblica Assistenza Nerviese; una scelta fortemente voluta da Amanda Del Re e Andrea Bagolini che hanno organizzato anche questa edizione e che sono stati sempre presenti, ogni giorno in campo, per garantire che tutto funzionasse al meglio e per seguire nel dettaglio ogni singola partita., oltre a realizzare foto di squadra, foto in movimento e interviste.

Cala il sipario, dunque, sull’edizione 2026 ma già si guarda a quella del prossimo anno; la Spediporto Cup, comunque, non finisce qui ma prosegue sui social, apounto con video, foto e immagini che ci accompagneranno anche nei prossimi giorni, per rivivere le emozioni di tutto il torneo e per lasciare qualche ricordo.