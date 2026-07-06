Spediporto Cup edizione 2026, ecco i primi verdetti: tutto pronto per gli ottavi di finale

Genova. La Spediporto Cup edizione 2026 emette i suoi primi verdetti. Si sono, infatti, concluse le partite della fase a gironi e, ora, scatterà la fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale a cui accedono le prime quattro classificate di ogni girone eliminatorio.

In ordine di classifica sono passate

Girone A) Ignazio Messina – Gastaldi Holding – Hapag Lloyd – Sinergy Cargo/Shippersdoc

Girone B) Priano Marchelli – Fratelli Cosulich Group – Gruppo Logtainer – Ditta Tomaso Carminati

Girone C) Cava International/S&L – Gimax International/Burke Novi – Lands group – Msc Global Supplies

Girone D) Saimare – Finsea – De Wave – Banchero Costa

Quindi, da stasera a mercoledì, scenderanno in campo

Ignazio Messina – Msc Global Supplies

Fratelli Cosulich Group – De Wave

Gimax International/Burke Novi – Hapag Lloyd

Saimare – Ditta Tomaso Carminati

Cava International/S&L – Sinergy Cargo/Shippersdoc

Finsea – Gruppo Logtainer

Gastaldi Holding – Lands Group

Priano Marchelli – Banchero Costa

Seguiranno i quarti di finale, le semifinali, finale 3° e 4° posto e la finalissima per aggiudicarsi il trofeo.

Negli ottavi di finale, in caso di parità, passerà la squadra meglio piazzata nei rispettivi gironi. Dai quarti di finale in poi si passerà direttamente ai calci di rigore.

Un torneo da record, con ben 21 squadre al via, che si sta confermando anche in questa settima edizione di alto livello tecnico. Ma soprattutto, la Spediporto Cup rappresenta una splendida occasione di incontro per gli appassionati di calcio del settore marittimo tanto che gli stessi dirigenti delle aziende impegnate nel torneo sono presenti alle partite, seguite spesso direttamente dalla panchina.

Lo spirito del torneo è quello di offrire un’opportunità di aggregazione e, perché no, di continuazione del dialogo che spesso è intrapreso già per motivi di lavoro; un modo per fare networking in maniera più soft, praticando uno sport che appassiona tutti. E non manca mai il pubblico, con colleghi, amici, familiari che tifano da bordocampo sostenendo in modo caloroso la propria squadra.

La Spediporto Cup si gioca al campo degli Emiliani a Genova Nervi dove Amanda Del Re e Andrea Bagolini sono sempre presenti con dedizione; il torneo si svolge quest’anno con la preziosa collaborazione di Calcio Liguria che mette a disposizione competenza, affidabilità e arbitri professionisti e con il supporto di We Play Football. Per tutte le partite vengono realizzate interviste e foto che trasformano il torneo in un’occasione non solo di confronto sportivo ma in momenti da ricordare.

Le partite si svolgono in un contesto di massima sicurezza per la presenza costante a bordocampo di un’ambulanza della Pubblica Assistenza Nerviese.

Sul profilo Instagram Spediporto Cup potete trovare aggiornamenti, immagini e interviste.