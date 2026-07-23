“Spaccata” in una tabaccheria di via Lomellini, due persone in carcere

Genova. La Polizia Locale di Genova ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, un italiano e un tunisino irregolare sul territorio nazionale, indagati per il tentato furto con la tecnica della “spaccata” ai danni di un esercizio commerciale di via Lomellini avvenuto nella notte del 10 luglio scorso.

A essere presa di mira era stata una tabaccheria. Grazie al costante monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza cittadina la centrale operativa ha notato tre persone intente a forzare la saracinesca del negozio per poi introdursi all’interno.

L’allarme immediato ha consentito alle pattuglie in abiti civili di raggiungere subito via Lomellini: nonostante un tentativo di fuga, due dei tre soggetti sono stati bloccati e arrestati dagli agenti dopo un breve inseguimento a piedi, mentre il terzo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, nei confronti di entrambi era stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I due indagati hanno però violato più volte le prescrizioni imposte.

Le violazioni sono state accertate e documentate dagli investigatori della Polizia Locale, che hanno quindi richiesto l’aggravamento della misura cautelare. Valutati gli elementi raccolti, il gip ha disposto la sostituzione dell’obbligo di presentazione con la custodia cautelare in carcere.

I due uomini sono stati rintracciati dagli agenti, accompagnati negli uffici di piazza Ortiz per il completamento degli atti di rito e trasferiti nel carcere di Marassi.