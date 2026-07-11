Tentano una spaccata in una tabaccheria in centro storico: due arresti

Genova Due operazioni di contrasto alla criminalità diffusa nel centro cittadino nel giro di poche ore, hanno portato all’arresto di tre persone da parte della polizia locale di Genova.
La scorsa notte gli agenti sono intervenuti in via Lomellini per sventare una spaccata ai danni di una tabaccheria. L’operazione è scaturita grazie al monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza cittadina, che ha permesso alla centrale operativa di notare tre individui intenti a forzare la saracinesca del negozio con una spranga. L’allarme immediato ha consentito alle pattuglie in abiti civili sorprendendo i ladri in flagranza. Nonostante un tentativo di fuga, due dei tre sono stati bloccati e arrestati dagli agenti dopo un breve inseguimento a piedi, mentre il terzo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nel processo per direttissima i due, dopo la convalida dell’arrestato sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di firma.
Il secondo intervento è stato condotto nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di via San Luca.
Gli agenti hanno notato un giovane di ventisei anni entrare all’interno di un bar, dopo aver effettuato una presunta cessione di droga in vico San Raffaele. Fermato e accompagnato presso gli uffici del Corpo in piazza Ortiz, il 26enne o è stato perquisito e trovato in possesso di due involucri contenenti circa sessanta grammi di hashish e una somma di denaro. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare un’ulteriore dose di cocaina e materiale per il confezionamento della droga. Il giovane, privo di attività lavorativa e già gravato da precedenti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, si trovava peraltro già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
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