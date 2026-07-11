Tentano una spaccata in una tabaccheria in centro storico: due arresti

Genova Due operazioni di contrasto alla criminalità diffusa nel centro cittadino nel giro di poche ore, hanno portato all’arresto di tre persone da parte della polizia locale di Genova.

La scorsa notte gli agenti sono intervenuti in via Lomellini per sventare una spaccata ai danni di una tabaccheria. L’operazione è scaturita grazie al monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza cittadina, che ha permesso alla centrale operativa di notare tre individui intenti a forzare la saracinesca del negozio con una spranga. L’allarme immediato ha consentito alle pattuglie in abiti civili sorprendendo i ladri in flagranza. Nonostante un tentativo di fuga, due dei tre sono stati bloccati e arrestati dagli agenti dopo un breve inseguimento a piedi, mentre il terzo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nel processo per direttissima i due, dopo la convalida dell’arrestato sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di firma.