“Sogno di una notte di mezza estate”, serata a Rapallo con Francesco Baccini e fuochi artificiali

Rapallo. Presentata questa mattina nel salone consiliare la serata Sogno di una notte di mezza estate, in programma venerdì 7 agosto nei pressi della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Campo. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Fuochi Santa Maria per celebrare il ventesimo anniversario dalla costituzione del sodalizio e si svolge in collaborazione con il Comune di Rapallo.

Il programma si apre alle 18.30 con lo stand gastronomico, dedicato alla focaccia con il formaggio e ai piatti tipici del territorio. Alle 21.45 salirà sul palco Francesco Baccini, tra le voci più riconoscibili della scuola cantautorale genovese: quella di Rapallo è l’unica tappa ligure del suo tour estivo. L’ingresso è libero e gratuito.

Alle 23.15 è previsto lo spettacolo piromusicale della Foti Fire Events, che nel 2025 ha rappresentato l’Italia al Festival Internazionale dei Fuochi d’Artificio di Malta. La serata prosegue dalle 23.30 con la musica di DJ Raphael.

“Vent’anni di attività sono un traguardo che merita di essere riconosciuto — dichiara la sindaca Elisabetta Ricci —. Il Comitato Fuochi Santa Maria è espressione di un impegno volontario che si rinnova ogni anno e che tiene viva la vita comunitaria di Santa Maria del Campo. A nome dell’Amministrazione rivolgo le congratulazioni a chi in questi due decenni ha reso possibile questo lavoro, e il ringraziamento per una serata che arricchisce il calendario estivo della città”.

Così il presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico: “La festa per il ventennale dalla nascita del Comitato Fuochi Santa Maria del Campo, al quale mi lega un profondo ed autentico rapporto di amicizia che affonda le radici nella mia infanzia e nella storia della mia famiglia, sarà un grande evento che vedrà la partecipazione di un grande cantautore della musica italiana Francesco Baccini. L’evento, convintamente sostenuto e finanziato dal Comune di Rapallo, testimonia l’attenzione dell’Amministrazione Comunale alle tradizioni di questa importante parte di Rapallo”.

“È una gioia immensa vedere con quanta passione vengano salvaguardate le nostre tradizioni e la nostra identità, con un interprete di grande livello come Francesco Baccini”, così la consigliera comunale con incarico al turismo e alla promozione della città Elisabetta Lai.