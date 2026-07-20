Smart Cup Liguria, aperte le candidature per la 14°edizione dedicata alle startup innovative

Genova. Sono ufficialmente aperte le candidature per la quattordicesima edizione di SMARTcup Liguria, la competizione promossa da Regione Liguria e gestita da Filse che sostiene la nascita e la crescita di nuove imprese innovative sul territorio.

L’iniziativa, che coinvolge oltre 70 partner e stakeholder pubblici e privati, ha raccolto nelle precedenti edizioni più di 350 idee imprenditoriali, contribuendo alla creazione di circa 70 startup. Le candidature potranno essere presentate fino al 27 settembre 2026 nei settori ICT, Life Sciences & Med Tech, Clean Tech & Energy e Industrial. A supporto degli aspiranti imprenditori torna SMARTcup Academy, proposta in una formula rinnovata e itinerante nelle quattro province liguri, con webinar, workshop, sessioni di mentorship e momenti di confronto dedicati allo sviluppo dei progetti imprenditoriali.

“Regione è al fianco di chi vuole fare impresa in Liguria. Lo fa, come in questo caso, aiutando le idee imprenditoriali a diventare start up e lo fa, come nel caso delle misure gestite da Filse e Ligurcapital, con misure dedicate a rafforzare le competenze e la solidità patrimoniale. L’auspicio – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Innovazione Alessio Piana – è che, anche questa edizione della SMARTCup Liguria, possa contribuire ad accrescere il livello di innovazione del nostro territorio”.

Le quattro migliori idee saranno selezionate durante la finale regionale in programma il 19 ottobre 2026 presso il Bic, Incubatore di Filse a Genova Campi. In palio la partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione, sei mesi di incubazione gratuita presso gli incubatori regionali, servizi di mentoring, promozione e assistenza all’avvio dell’attività imprenditoriale. Attraverso il programma SMARTcup Liguria Plus, le startup selezionate potranno inoltre accedere a percorsi dedicati all’internazionalizzazione promossi da Liguria International.

“SMARTcup Liguria rappresenta una importante occasione per individuare e accompagnare progetti imprenditoriali ad alto potenziale lungo il percorso che porta dall’idea al mercato – afferma Gerolamo Taccogna, presidente di Filse – Attraverso la competizione e le attività della SMARTcup Academy, i partecipanti hanno la possibilità di confrontarsi con esperti, validare il proprio modello di business e acquisire strumenti utili per strutturare iniziative innovative solide e sostenibili. Il ruolo di Filse e del BIC è proprio quello di affiancare gli aspiranti imprenditori nelle fasi più delicate di sviluppo del progetto, favorendo la nascita di startup pronte a cogliere le opportunità offerte dall’ecosistema dell’innovazione”.