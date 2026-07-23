Skate jam, “open mic” e film gratis alla Radura della Memoria, questa sera l’evento per i più giovani

Genova. La Radura della Memoria di via Porro, dove proseguono i lavori per la sistemazione definitiva del parco dei 43 alberi, questa sera – giovedì 23 giugno – si anima con un grande evento dedicato soprattutto (ma non solo) ai più giovani.

L’appuntamento, completamente aperto e gratuito, si svolge nei pressi dello skate park sotto al ponte San Giorgio, dove sono stati allestiti anche un palco e un truck.

In programma una skate jam, una gara di freestyle, la possibilità di partecipare a sessioni di open mic per trapper, rapper e cantanti, ci saranno anche uno showcase con protagonisti giovani talenti del quartiere e la proiezione di film.

Sono previsti anche premi per i partecipanti. Il progetto è portato avanti dal centro Per You Garden di via Piombelli, una realtà selezionata da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Collaborano anche Seventeen Studio, Sea e altri partner privati.