Sindacati, Andrea Gamba è il nuovo segretario generale Filt Cgil Liguria

Genova. Andrea Gamba è il nuovo Segretario Generale Filt Cgil Liguria. Gamba prende il posto di Laura Andrei chiamata ad un incarico nazionale nella categoria dei trasporti. L’elezione di Gamba è avvenuta nel pomeriggio di ieri nel corso dell’Assemblea Generale Filt Cgil Liguria riunitasi presso la Camera del Lavoro di Genova alla presenza di Stefano Malorgio Segretario Generale Filt e Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria.

Andrea Gamba, classe 1971, dopo il diploma di tecnico elettronico, inizia a lavorare in ambito informatico. Nel 1997 viene assunto in Amt con la qualifica di operaio presso l’Officina Guglielmetti. Nel 2004 passa nelle officine della Metropolitana e diventa delegato Filt Cgil. Nel 2009 viene distaccato in Filt per occuparsi del settore del trasporto pubblico locale e successivamente viene eletto prima nella segreteria provinciale e poi in quella regionale. È in questo periodo che diventa responsabile del trasporto pubblico locale a livello nazionale.

Attualmente in Segreteria Filt Cgil Liguria, a margine dell’elezione Gamba ha dichiarato “Sono felice ed onorato di essere stato chiamato alla guida della Filt Cgil Liguria. Questa grande responsabilità arriva in un momento in cui il lavoro sta attraversando una fase complicata e la nostra regione, soprattutto sui trasporti, non è immune dai problemi. Inoltre abbiamo davanti a noi il rinnovo di tutti i contratti di settore con la tutela del potere d’acquisto delle persone che rappresentiamo. La mia attenzione sarà massima verso lavoratrici e lavoratori della categoria e verso i territori e le loro necessità”.