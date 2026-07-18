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Confronto

Porto, infrastrutture e urbanistica: la sindaca Salis incontra il Coordinamento Comitati del Ponente

Con la prima cittadina anche il vicesindaco Alessandro Terrile

terrile salis

Genova. Venerdì 17 luglio la sindaca di Genova, Silvia Salis e il vicesindaco, Alessandro Terrile, hanno ricevuto in Comune il Coordinamento Comitati del Ponente.

L’incontro si è svolto a un mese dall’assemblea pubblica organizzata lo scorso 17 giugno a Pra’ ed è servito per fare il punto sulle problematiche del territorio collegate, in particolare, allo sviluppo del porto, delle infrastrutture e dell’urbanistica.

“È molto importante confrontarsi con i rappresentanti di un territorio che ha pagato tanto, nei decenni, per lo sviluppo economico della città – ha detto Salis – C’è un cambio di modello, non abbiamo la bacchetta magica e non fingiamo di averla, ma crediamo che ogni investimento da parte di privati debba avere anche un ritorno sul territorio che incida positivamente sulla qualità della vita: per noi questo è un aspetto irrinunciabile sia nell’approcciare la pianificazione urbana e portuale, sia nel rapporto con gli imprenditori privati”.

“Per noi è fondamentale portare avanti un confronto costante e diretto con i cittadini che comprenda anche momenti di partecipazione e condivisione sul nuovo Piano Regolatore Portuale e sulla rigenerazione urbana da mettere in campo nei quartieri del Ponente genovese”, ha concluso Terrile.

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