Sicurezza stradale, doppio “check and drive” a Quinto e Pegli con la polizia locale

Genova. Anche questo fine settimana la Polizia Locale di Genova sarà presente con “Check and Drive“, l’iniziativa gratuita e volontaria dedicata alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza.

Gli appuntamenti in programma, tra oggi e domani, sono: venerdì 17 luglio, dalle ore 22.00, in piazzale Carristi d’Italia (Quinto) e sabato 18 luglio, dalle ore 22.00, in largo Calasetta (Pegli). Presso i punti informativi i cittadini potranno sottoporsi volontariamente a un test con etilometro e ricevere indicazioni sui rischi connessi alla guida dopo l’assunzione di alcolici, nonché sulle sanzioni previste dal Codice della Strada.

“Questo importante servizio di prevenzione, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione e molto apprezzato dai cittadini, soprattutto quelli tra i 18 e i 30 anni, ha l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza dei pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza, contribuendo così a rendere più sicure le strade della nostra città – spiega l’assessora a Sicurezza urbana e Polizia Locale Arianna Viscogliosi – I controlli svolti dalla Polizia Locale negli ultimi mesi hanno evidenziato numeri molto preoccupanti, visto che circa il 40% delle quasi 6.000 persone che si sono sottoposte al test è risultato al di sopra dei limiti per mettersi alla guida, con valori superiori a 1,5 g/l in oltre il 10% dei giovanissimi tra i 14 e i 17 anni. Dati allarmanti a cui rispondiamo investendo più risorse nella sicurezza stradale in un’ottica di prevenzione”.